Война будет продолжаться: в The New Yorker назвали три сценария развития событий в Украине

Первый сценарий будет слишком затратным для Трампа, на второй не согласится Украина, поэтому останется третий — продолжать воевать с агрессором.

Учитывая последние заявления политиков и события на фронте, аналитики предполагают три сценария развития событий в Украине. Но самый вероятный из них – продолжение войны со значительно меньшей поддержкой США или вообще без нее.

Об этом пишет The New Yorker.

Издание отмечает, что первый "оптимистичный" сценарий предполагает, что президент США Дональд Трамп воспользуется рычагами влияния, которые есть у США, чтобы надавить на обе стороны конфликта и добиться крепкого мира. Второй сценарий — "плохой" или так называемый "Минск-3" — заключается в том, что Трамп прежде всего заинтересован в быстром прекращении огня и будет игнорировать реальную потребность в политическом урегулировании, поэтому неизвестно, как долго будет продолжаться такой "мир".

И наконец третий сценарий, "самый вероятный" предполагает, что Трамп мог бы начать переговоры, "разочароваться, заскучать и сдаться, оставив Украину и Европу наедине".

"При лучших обстоятельствах, с самыми искусными дипломатами мира долгосрочного урегулирования войны было бы очень трудно достичь. Обе стороны по-прежнему далеки друг от друга в своих основных требованиях, и не имеют четкого пути к компромиссу. Даже элементарное прекращение огня при этих обстоятельствах является крайне сложной задачей", — отмечает автор статьи.

Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям считает сценарий "Минск-3" приоритетным для Трампа, поскольку он потребует меньше усилий и времени и обеспечит достижение минимальной цели – прекращения огня.

"Нетрудно представить, чем могут закончиться переговоры. Вы даете россиянам достаточно, чтобы они считали переговоры полезными, а затем вынуждаете украинцев проглотить это. И уезжаете домой", – объяснил Шапиро.

Но аналитик RAND Сэмюэл Чарап считает этот вариант нереальным, потому что Украина на его не согласится, потому что слишком хорошо понимает последствия так называемых "Минских договоренностей".

"Это общий принцип: если вы попытаетесь навязать политический порядок, не имеющий никакой легитимной основы, будет сопротивление... Так что, если есть соглашение, которое просто нежизнеспособно для Украины, они [украинцы – ред.] его подорвут. У них много карт, силовых и несиловых, которые они могут разыграть для подрыва соглашений, заключенных без их согласия", – подчеркнул Чарап.

Поэтому третий сценарий развития событий в Украине выглядит наиболее вероятным из всех: война будет продолжаться, а поддержка США будет, по крайней мере, уменьшена.

"Если американцы продолжат вести себя так, как сейчас, сформируются разные коалиции, которые им будут противостоять. Это закон политики. Но когда это произойдет и сколько времени продлится — сложный вопрос. И это сверхсложно для Украины, которая ведет войну прямо сейчас", — считает Шапиро.

Напомним, европейские страны готовы направить войска для обеспечения перемирия в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с представителями французского правительства посетил Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию в Украине с Дональдом Трампом.

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