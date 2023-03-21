Война будет тлеть в сердце Европы: у Зеленского предупредили сторонников Путина о последствиях "заморозки конфликта"

Подоляк призвал сделать "правильные выводы и не употреблять слово "мир" в интересах РФ".

В Офисе Зеленского подчеркнули, что "любая попытка "заморозить конфликт" в Украине, как этого хотят некоторые западные сторонники России и Путина, будет означать продолжение войны в сердце Европы".

Такое мнение озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат, "прекратить огонь" будет означать одно — наличие тлеющей в сердце Европы неоконченной войны и постоянное разъедания основ глобальной безопасности. Делайте правильные выводы и не употребляйте слово" мир "в ru-интересах", — говорится в его сообщении.

Напомним, в Украине к 15 годам приговорили еще 20 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание "Л/ДНР". Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.

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