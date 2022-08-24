Война будет затяжной и Россия может снова атаковать Киев — министр обороны Испании

Глава испанского Минобороны предупредила, что война в Украине будет "долгой, очень тяжелой и жестокой".

Во вторник, 23 августа, глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес со ссылкой на информацию от разведки предупредила, что Россия может снова атаковать Киев.

Как сообщает агентство Anadolu, об этом она заявила на пресс-конференции на авиабазе Хетафе в Мадриде.

В разговоре с журналистами в кулуарах своего визита в 35-е крыло воздушно-космических сил Роблес сообщила, что разведывательные службы со всего мира предупреждают о готовности России снова атаковать Киев или любую другую часть Украины.

Роблес напомнила, что сценарий войны изменился, имея в виду текущую концентрацию боевых действий на востоке Украины. Она также подтвердила, что российское правительство несомненно будет использовать природный газ как оружие войны.

В этом контексте Роблес призвала к солидарности и единству в Испании и Европейском Союзе (ЕС).

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Глава испанского Минобороны предупредила, что война в Украине будет "долгой, очень тяжелой и очень жестокой", похожей на войну в 20 веке, как Первая или Вторая мировая, и предупредила, что эта зима будет тяжелой.

Роблес также сообщила, что "Украина хочет купить новые современные танки в Испании и других странах" и что Мадрид уже предложил научить украинских солдат тому, как их использовать.

Напомним, накануне чиновник американской администрации сообщил, что российская армия в ближайшее время планирует ударить по гражданской инфраструктуре Украины, под угрозой правительственные объекты.

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