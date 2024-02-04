Война будущего: наземный дрон атакует позицию оккупантов – детали уникальной операции (видео)

Украинские бойцы из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Сухопутных войск ВСУ накануне показали работу наземного беспилотного робота Ironclad, оборудованного тепловизионной камерой и боевой турелью "Шабля М2". С помощью которого военные атаковали позицию российских оккупантов на фронте.

"Боевой дрон под управлением профессиональных бойцов 5-й ОШБр разбирает вражескую позицию. Фантастическое будущее уже наступило. То, о чем мы читали в книгах и увлекательно смотрели в фильмах, воплощается в новейших разработках наших изобретателей и помогает нашим бойцам на поле боя", — прокомментировали военные.

Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал в комментарии "24 Каналу" об этой операции с применением дронов дистанционного управления.

Военный отметил, что работы-камикадзе очень эффективны. Одни бойцы используют дрон для того, чтобы сделать минное заграждение. Другие применяют БпЛА с турелью, чтобы уничтожать блиндажи противника.

"Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БпАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава России. Такого в истории военного дела никогда не было — это очень клево", — подчеркнул Андрей Отченаш.

Благодаря использованию дронов не требуется группа разведки, которая будет производить корректировку. Не нужна пехота, которая должна штурмовать позиции. Есть два обычных коптера, которые проводят свою работу.

Турель – установка для крепления и применения в боевых условиях пулемета, пушки или ракет. Обеспечивает движение оружия в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Позволяет вести круговые или секторные обстрелы.

Турели "Шабля" производятся в Украине. Себестоимость их не дорогая, а по сравнению с жизнью пулеметчика – вообще бесплатна. Сам процесс производства очень прост, и чем больше модулей производить, тем дешевле.

Ironclad – роботизированная платформа, помогающая Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой.

Напомним, эксперт рассказал об угрозах для Украины из-за нехватки боеприпасов в ВСУ.

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