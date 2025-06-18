Война будущего: в ЦПД объяснили, как должна измениться роль пехоты

Сегодняшняя пехота в будущем превратится в инженеров, аналитиков и операторов дронов

Реклама

В будущем солдаты, прежде всего, будут операторами, инженерами и аналитиками. Те, кто сегодня идут в атаку и стреляют из автоматов, будут завтра управлять беспилотными системами и программировать боевых роботов.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко

«Важный вопрос войны будущего — изменение роли пехоты. Больше ИИ и автономных систем, которые будут заменять классического солдата. Это усложнит и информационную войну, основная часть которой направлена на живых людей, военных, всегда», — отметил Коваленко.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что элементы такой войны уже присутствуют в войне Украины с Россией, приведя пример боевого столкновения, проведенного одной из украинских бригад, в котором классическая пехота не принимала непосредственного участия.

«Просто скажу, что боевое столкновение, в котором классическая пехота не участвовала, уже произошло в нашей войне с Россией. Это сражение провела одна из наших бригад», — подчеркнул Коваленко.

По его прогнозам, к 2030-м годам классическая роль пехоты претерпевает кардинальные изменения, а на передний план выйдут беспилотные технологии и искусственный интеллект.

Основные тенденции войны будущего

По мнению Коваленко, уже сейчас можно выделить несколько направлений, по которым будет развиваться стратегия ведения войны в будущем:

Реклама

Беспилотные платформы: В мире уже разрабатываются автономные наземные машины, способные заменять пехоту во время штурмов, разведку и эвакуацию раненых.

Рои дронов: Алгоритмы управления позволяют одновременно координировать действия десятков беспилотных летательных аппаратов. Андрей Коваленко убежден, что Украина будет занимать лидерские позиции в этой сфере.

ШИ-наведение оружия и многозадачность: Умные ракеты и дроны, оснащенные системами компьютерного зрения, смогут самостоятельно выявлять и уничтожать цели. Хотя некоторые элементы этой технологии уже используются, ее дальнейшее развитие будет стремительным.

Разведка без риска: вместо классической пехотной разведки будут использоваться дроны, сенсорные сети и анализ больших данных, что позволит собирать, обрабатывать и передавать информацию в режиме реального времени без привлечения личного состава.

Логистика и эвакуация: Автономные беспилотные летательные и наземные платформы обеспечат снабжение войск и эвакуацию раненых с поля боя.

Новая роль солдата

В результате этих технологических изменений фундаментально изменится и роль обычного солдата в поле боя.

«Солдат будущего — это оператор, инженер, аналитик. Нынешняя пехота станет умом боевой машины», — подытожил Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что в войне будущего будет преимущество не количество солдат, а качество и скорость принятия решений, эффективность планирования и технологическое преимущество используемых алгоритмов и новейших средств ведения войны.

«Если сказать на простом языке — качество и скорость постановки задач, планирование и технологическое качество алгоритма будет определять преимущество на фронте, равно как и количество новых средств войны. Не количество людей в поле боя», — резюмировал руководитель ЦПД.

Реклама

Напомним, классические десанто-штурмовые войска в ходе войны изменяют тактику боевых действий и превращаются в технодесант. Один из лидеров модернизации — 25 Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.