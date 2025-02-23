"Война была спровоцирована": спецпредставитель Трампа сделал противоречивое заявление о причинах конфликта

По его словам, разговоры о вступлении Украины в НАТО стали "угрозой для России".
Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, ведущий переговоры с Россией, заявил, что война в Украине была спровоцирована и не обязательно самой Россией.
Об этом он заявил в эфире CNN.
"Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали россияне", – сказал Уиткофф.
Он также упомянул, что перед началом войны велись разговоры о вступлении Украины в НАТО, что, по его словам, стало "угрозой России".
Кроме того, спецпредставитель отметил, что в настоящее время Россия "дала понять свою готовность положить конец" войне.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда уверены, что на следующей неделе они заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.
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