"Война была спровоцирована": спецпредставитель Трампа сделал противоречивое заявление о причинах конфликта

По его словам, разговоры о вступлении Украины в НАТО стали "угрозой для России".

Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, ведущий переговоры с Россией, заявил, что война в Украине была спровоцирована и не обязательно самой Россией.

Об этом он заявил в эфире CNN.

"Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали россияне", – сказал Уиткофф.

Он также упомянул, что перед началом войны велись разговоры о вступлении Украины в НАТО, что, по его словам, стало "угрозой России".

Кроме того, спецпредставитель отметил, что в настоящее время Россия "дала понять свою готовность положить конец" войне.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда уверены, что на следующей неделе они заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.