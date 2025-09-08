Война далеко за пределами Украины: что известно о новом наступлении РФ и кровавых планах Путина

Путин планирует войну с Европой / © ТСН

Реклама

По данным разведки, Россия готовится к масштабному наступлению осенью, а ее союзники оказывают значительную поддержку в войне.

Эксперты отмечают, что несмотря на свои захватнические планы по Украине, Кремль стремится ослабить Европу, используя гибридную войну, и наращивает шпионскую деятельность возле границ НАТО.

Тем временем европейские страны усиливают свою оборону.

Реклама

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Настроения внутри РФ и новая угроза для Украины

По данным главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в ближайшем окружении Путина значительно возросло количество тех, кто выступает за прекращение войны с Украиной. Среди них даже те, кто не поддерживал ее с самого начала, например, Дмитрий Козак.

Как отметил глава ГУР, в Кремле сейчас существуют две полярные позиции: одни за продолжение войны, другие — за ее остановку.

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов

Он подчеркнул, что также разделились мнения и среди российского бизнеса: часть наживается на войне, другая — нет.

Реклама

В то же время глава украинской разведки назвал новую угрозу для Украины — объявление мобилизации в РФ.

«В 2022 году РФ провела частичную мобилизацию. Тоже факт, все это об этом знают. После этого она делала все возможное, сколько бы для нее это ни стоило, для того, чтобы мобилизацию не проводить… Может ли РФ провести новую мобилизацию? Может, к сожалению, это серьезная угроза. Это болезненно будет для РФ, но это реалистично. И такая угроза, к сожалению, существует», — рассказал руководитель ГУР.

По его словам, в результате мобилизации оккупанты могут значительно нарастить количество своих солдат и «просто бросать их еще больше на мясо, чем они делают сейчас».

Сроки окончания войны в Украине и наступления на фронте

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что война может закончиться до конца 2025 года, однако для этого нужно усилить давление на Россию, увеличить военную и экономическую помощь Украине, а также вести эффективные переговоры. Важной является способность украинских сил безопасности сдерживать врага.

Реклама

Может ли война закончиться в этом году? Может. Но для этого должно совпасть много факторов: усиление давления на государство-агрессора, рост оборонной, экономической и другой помощи Украине, более жесткая санкционная политика партнеров. Безусловно, ключевую роль играет способность украинских Сил безопасности и обороны сдерживать врага, дипломатии — вести переговоры, а общества — держать оборону», — отмечает представитель украинской разведки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов / © скриншот с видео

В то же время Юсов отметил, что наступление на фронте будет продолжаться до тех пор, пока не состоятся реальные переговоры по прекращению войны.

По его словам, до переговоров оккупанты будут пытаться продемонстрировать свой контроль над значительной частью украинских территорий.

«Эта история о флагоносцах, которых отправляют только с одной целью — забежать вглубь населенного пункта и даже не захватить его, а просто поставить флаг, сфотографировать. В принципе, на этом их миссия оканчивается», — отметил представитель ГУР.

Реклама

Союзники России в войне против Украины

Главным союзником России в войне против Украины является Северная Корея, рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

По его словам, как минимум 40% всех используемых РФ боеприпасов производятся в КНДР. Глава ГУР подчеркнул, что этот объем колоссальный.

Буданов также отметил, что россияне максимально нарастили собственное вооружение и сейчас покрывают около 60% своих потребностей в боеприпасах.

Он подчеркнул, что КНДР не собирается прекращать эту поддержку, поскольку ей это выгодно. Северная Корея поставляет России собственные ракеты, но не участвует в их производстве.

Реклама

Что касается возможной отправки северокорейских солдат на войну, Буданов заявил, что КНДР не будет значительно увеличивать свою группировку, но продолжит поддерживать ее на текущем уровне.

Кроме того, по его словам, Иран сейчас больше поставляет России компонентов для производства боеприпасов, таких как нитроцеллюлоза и готовые порохи.

Империалистические планы Путина

В мае этого года иностранные медиа писали об угрозе для Европы со стороны России. По данным иностранной разведки, Россия наращивала войска на северном направлении. Речь шла о 500–600 тысячах военных.

Тогда, по сообщениям СМИ, вероятными целями были такие страны, как: Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва.

Реклама

Летом депутат бундестага Родерих Кизеветтер предупреждал, что Россия может начать войну против НАТО уже в ближайшие два года. Он считает, что Украина была только первым шагом в планах Кремля.

Кизеветтер предполагает, что возможные сценарии атаки включают нападение на Эстонию, Молдову, а также использование территории между Калининградом и Беларусью. По его мнению, Путин не станет ждать, пока Европа укрепит свою оборону, поскольку видит ее слабые места.

Неоднократно об угрозе со стороны России предупреждал и канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, Россия ведет против Запада гибридную войну, дестабилизируя ситуацию во многих странах. Он подчеркнул, что «мы уже находимся в конфликте с Россией».

Реклама

Политик считает, что цивилизованному миру придется бороться с путинским режимом еще много лет.

Кроме того, Россия в последние два года ведет строительство новой шпионской станции в Калининградской области, которая граничит со странами НАТО, пишет News Week.

Согласно анализу спутниковых снимков, этот почти завершенный объект является круговой антенной для радиоразведки и связи. Эксперты считают, что станция может использоваться для перехвата радиосвязи НАТО и триангуляции позиций.

В то же время начальник штаба французской армии генерал Тьерри Буркхард заявлял, что главным противником России в Европе будет Франция.

Реклама

Генерал Буркхард заявил, что Россия ведет против Запада гибридную войну, используя дезинформацию, кибератаки и действия в космосе и на море.

Он назвал РФ милитаризованным тоталитарным государством и предупредил, что к 2030 году оно будет представлять реальную угрозу для Европы и Франции. По его словам, цель Путина — ослабление Европы и распад НАТО, ведь война уже присутствует в Европе.

В свою очередь об угрозе со стороны России для Европы шла речь в «Национальном стратегическом обзоре–2025» для Франции.

Впоследствии о расширении европейских оборонных заводов писало издание Financial Times.

Реклама

Там отметили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские оборонные предприятия начали масштабное строительство.

Планы врага на осень 2025 года

Руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью в программе «Ход Тузова» на Апостроф TV отметил, что Россия не останавливает свои наступательные действия на осень и после перегруппировки уже ввела в бой основные силы.

«Они не останавливаются, они продолжают свои наступательные действия. Недавно прошла перегруппировка основных сил. В принципе, передовые перегруппированные подразделения уже вступили в боевые действия», — подчеркнул начальник ГУР МО.

Он также добавил, что хотя российские войска истощены после 12 лет войны, такого боевого опыта, как у украинской и российской армий, сейчас нет ни у кого в мире.

Реклама

Война в Украине / © Associated Press

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), Кремль готовится к масштабному наступлению осенью 2025 года. Аналитики считают, что саммит на Аляске 15 августа российский диктатор Владимир Путин использовал для затягивания времени и создания выгодных условий дальнейшей эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ намерена перебросить значительные силы: около 15 тысяч военных на Запорожское направление, 7 тысяч — в Покровск и еще 5 тысяч — в район Новопавловки.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий добавил, что первоначальные планы оккупантов по захвату Купянска, Часво Яра, Торецка и Покровска до конца лета отложены до конца года.

В то же время спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский в эфире телемарафона сообщил, что на Покровском направлении возросло количество штурмов.

Реклама

Бельский считает, что оккупанты осенью попытаются захватить Покровск, Мирноград и Доброполье.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.