"Война давно бы закончилась": Путин цинично прокомментировал отказ Украины от переговоров (видео)

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия вроде бы была готова к переговорам. Но приехал Борис Джонсон и убедил Украину не идти на этот шаг.

Эту и другую порцию бреда Путин выдал на встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Конечно, не обошлось без традиционных покашливания и хватания ртом воздуха (смотрите видео ниже).

“Отказавшись от переговоров, а они отказались от переговоров! Но напомню, в Стамбуле обо всем договорились, говорю вам, главам муниципальной власти, все граждане должны это знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Более того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим подпись. Подпись стоит, у нас документ он лежит”, – сказал диктатор.

Путин цинично прокомментировал отказ Украины от переговоров

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“Нам только говорили: надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем, надо отвести войска от Киева, увели. Через день они выбросили на свалку все договоренности», — добавил он.

Далее Путин начал жаловаться на то, что будто бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Украину от договоренностей с Россией: “Ну, придурки, нет?! Если бы мы пошли на это, уже все давно закончилось бы полтора года назад”.

Напомним, что Путин придумал планы Польши захватить кусок "Украины" и заявил о "гарантиях безопасности".

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