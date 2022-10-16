"Война для России сейчас на стадии "стратегического цугцванга" – Данилов рассказал о провалах Кремля

Данилов назвал пять шагов России, которые усугубляют ее ситуацию и приближают к финалу войны.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная против Украины война вышла для России на стадию "стратегического цугцванга".

Об этом секретарь СНБО написал в Facebook.

Среди аргументов Данилов назвал, в частности, мобилизацию, ставшую "мощным фактором политической дестабилизации в РФ".

"Путинская мобилизация превратилась в бегство более 500 000 россиян, демонстрацию гнилости российской системы, смерть неподготовленных призывников, рост возмущения "глубинного народа", падение уровня поддержки войны и самое главное – стала мощным фактором политической дестабилизации на РФ", – отметил он.

Также, по его словам, после попытки аннексии четырех украинских областей мир "беспрецедентно в истории ООН" консолидировался вокруг поддержки Украины и осуждения России.

Ядерный шантаж Путина "запустил" полную перезагрузку и модернизацию структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу.

В качестве примера он привел учения по ядерному сдерживанию в Европе, которые Альянс планирует начать 17 октября. Также, по словам Данилова, Москва рискует потерять "влиятельных партнеров" – Индию и Китай.

Данилов подчеркнул, что союзники решили ускорить передачу Украине мощных систем ПВО именно после массированной ракетной атаки РФ по Киеву, другим городам Украины и критической инфраструктуре.

"И самое главное – агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", — резюмировал Данилов.

Напомним, министры обороны стран НАТО провели в Брюсселе шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Мероприятие поддержало предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Кроме того, правительство Германии ранее приняло решение предоставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, первый из которых уже прибыл к месту назначения.

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине ракеты в системы противовоздушной обороны NASAMS. Они могут сбивать крылатые ракеты, запускаемые Россией.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, американские истребители F-15 или F-16 могут появиться в воздушных силах ВСУ уже зимой.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Испания передаст украинским защитникам четыре системы противовоздушной обороны Hawk.

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