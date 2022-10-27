"Война добралась и сюда": в Днепре спасают переселенку с тяжелым осколочным ранением

Женщина выехала на Днепропетровщину из Славянска на Донетчине.

В Днепре врачи спасают женщину с тяжелым осколочным ранением позвоночника. 69-летняя Валентина – переселенка. Она убежала от войны в Славянске на Донетчине, но она "догнала" ее под Никополем на Днепропетровщине.

Об этом рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"22 октября начался массивный обстрел. Война добралась и сюда. Валентина Михайловна забегала в дом, но получила осколочное ранение позвоночника. Отказали руки и ноги. Потеряла сознание", — написал он.

Большой обломок снаряда застрял в хребтовом канале. После врачебных вмешательств в руках появились силы, но ноги не работают, рассказал Рыженко.

Напомним, 27 октября в Днепре попрощались с 25-летней Инной Оданец. Беременная девушка вместе с мужем оказались в эпицентре взрыва российской ракеты на АЗС в городе. Он чудом выжил и находится в больнице.

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