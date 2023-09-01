Война должна быть перенесена на территорию России – Буданов

В то же время руководитель ГУР отметил, что Украина не работает методами, подобными российским.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал перенесение войны на территорию РФ. По его словам, это "прекрасная идея".

Об этом шла речь в интервью Буданова Натальи Мосейчук.

"Великолепная идея, по-моему. Мы не работаем такими методами, какими работает РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно", — отметил Буданов.

По его словам, война должна быть перенесена на другую территорию, которой для Украины Российская Федерация и другие территории, где существует их влияние.

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Напомним, РФ может держать оборону "хоть всю жизнь", если Украина не будет действовать, отмечал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее. Он отметил, что у путинского режима нет больше никакого ресурса, кроме человеческого. Он также назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа и анонсировал наземную операцию по освобождению полуострова, а не только удары о враге.

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