Война дошла до Урала: как украинские дроны начали долетать на 1500 км вглубь России

Украинские дроны начали долетать на 1500 км вглубь России / © из соцсетей

Украинские беспилотники дальнего радиуса действия теперь могут наносить удары вглубь России на 1500 километров. Украинские дроны регулярно поражают российские объекты. Теперь они могут достигать Уральских гор и населённых пунктов, где россияне считали войну далекой проблемой.

Об этом пишет Bloomberg.

Украинские дроны бьют на тысячи километров вглубь России

25 апреля украинские дроны посетили Екатеринбург. Сегодня стало известно об ударах по Чебоксарам, что также в более чем 1000 километрах от границы с Украиной.

Украина планирует расширить масштабы ударов на большие дистанции, чтобы иметь возможность атаковать РФ на расстоянии более 1500 км. Последние удары свидетельствуют, что Украина уже применяет стремление на практике, ведь дроны поражают нефтеперерабатывающие заводы и порты, используемые для экспорта энергоносителей.

Под удары стали попадать города на Урале, такие как Екатеринбург и Челябинск. В Екатеринбурге с начала апреля местные власти были вынуждены пять раз временно прекращать работу аэропорта из-за угрозы украинских дронов.

«Это шокирует. Хотя никто не погиб, люди наконец-то поняли, что город больше не находится глубоко в тылу», — говорит 35-летний россиянин Владимир.

Приблизительно четверть территории России теперь в зоне досягаемости украинских беспилотников. Удар по Екатеринбургу имеет особое значение, ведь во время Второй мировой войны город служил тыловой базой, куда перевозили заводы. Теперь в Екатеринбурге уже не так безопасно, как прежде.

На линии фронта для россиян война зашла в тупик. Именно поэтому беспилотники начали играть более важную роль. Украина и Россия ежедневно атакуют друг друга сотнями дронов. Тем не менее Украина атакует российские НПЗ, порты и все, что финансирует продолжение войны. В то время как Россия атакует многоквартирные дома и устраивает «охоту» на украинцев.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует расширить географию ударов дронами по РФ. По его словам, Украина теперь способна наносить удары по России на расстоянии более 1500 километров. Это означает, что четверть территории России уже не безопасна для ее граждан. К слову, на этом отрезке земли живет 70% населения РФ.

Челябинск расположен на Южном Урале, недалеко от границы с Казахстаном, на расстоянии примерно 1500–1700 километров от Украины. Как и Екатеринбург, во время Второй мировой войны он являлся опорой советской тяжелой промышленности. Город и сейчас остается центром металлургической, военной и аэрокосмической промышленности.

Данные Росавиации свидетельствуют, что Украина с начала апреля активно атакует Челябинск. Украинские дроны активно прилетают и в город Пермь, где идут «черные нефтяные дожди».

На Урале российские аэропорты постоянно вынуждены закрываться из-за угрозы украинских беспилотников. Кремль пока сдержанно реагирует на атаки по Уралу.

Помимо экономического ущерба удары вглубь РФ могут повлиять на общественное мнение россиян. Помимо атак гражданам РФ приходится переживать отключение мобильной связи, а иногда и стационарной связи. Все это чтобы люди не могли распространять правду о ситуации в своих городах.

Война в Украине перебрасывается на территорию РФ — последние новости:

В российских пабликах распространяется информация о ракетном ударе по территории предприятия «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. Сообщается, что атака якобы была нанесена ракетой FP-5 «Фламинго», однако официального подтверждения типа вооружения пока нет.

Предприятие специализируется на производстве защищенных навигационных систем, в частности, модулей «Комета», которые используются в российских беспилотниках и ракетах. Опубликованные кадры фиксируют повреждение зданий и задымление, а масштабы разрушений на объекте уточняются.

Утром 5 мая в Чебоксарах прозвучала серия взрывов из-за атаки беспилотников, предположительно типа «Лютий». Под повторный удар за сутки попал завод стратегического значения «ВНИИР-Прогресс», над которым зафиксировали густой столб дыма.

Местные жители жалуются на отсутствие эффективной работы ПВО, в то время как власти заявляют об уничтожении целей. Дополнительно зафиксировано падение обломков беспилотника на местный торговый центр, что привело к повреждению здания.

