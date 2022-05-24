Война достигнет переломного момента в августе, а активная фаза закончится к концу 2022 года — Буданов

Война достигнет переломного момента в августе, а активная фаза закончится к концу 2022 года — Буданов

Активное ведение боевых действий в Украине будет продолжаться до конца 2022-го, а в августе война достигнет переломного момента.

Руководитель ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов говорит, что до августа вооружения в том количестве, которое нужно украинской армии, не будет. Только с августа оно будет находиться в воинских частях, а также его активно начнут использовать в боевых действиях.

Об этом глава украинской разведки заявил в интервью "УП".

По его словам, активное ведение боевых действий, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты, должно значительно сократиться до конца года и свести почти к нулю.

"Активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов в России для ведения нормальной войны на 12 месяцев", — отмечает руководитель ГУР.

В украинской разведке считают, что еще до конца этого года Вооруженные Силы Украины могут перейти административную границу с аннексированным Россией полуостровом Крымом: "До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма".

На вопрос, в каком виде будет продолжаться война дальше, Буданов ответил: "Выход на нашу админграницу. Этим закончится наша война".

Напомним, Кирилл Буданов рассказал, что у Путина было несколько вариантов действий в отношении Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля. Оставшееся решение о нападении на Украину он принял после обеда 23 февраля.

Читайте также: