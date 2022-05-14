Война достигнет переломного момента в августе и завершится к концу года - разведка

Война достигнет переломного момента в августе и завершится к концу года - разведка

Война с Россией достигнет перелома к середине августа и завершится к концу 2022 года, считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью "Sky News" генерал-майор заявил, что в России уже продолжается переворот с целью устранения президента Владимира Путина.

"Большинство активных боевых действий будет завершено до конца этого года. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", – считает Буданов.

По его словам, Россия терпит в войне огромные потери, а военная разведка Украины узнает о планах Кремля, как только они начинают складываться.

"Мы воюем с Россией уже восемь лет, и можно сказать, что эта широко разрекламированная российская власть – это миф. Это орда людей с оружием", – отметил руководитель военной разведки.

Напомним, начальник военной разведки Минобороны рассказал, почему остров Змеиный имеет стратегическое значение.

Сколько еще будет продолжаться война – прокомментировал австрийский военный эксперт

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