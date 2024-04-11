Война дронов: что известно о новых наземных роботах армии РФ

"Энтузиасты" в РФ пытаются усилить боеспособность армии оккупантов, однако разработанные ими боевые роботы не выдержали встречи с украинскими FPV-дронами.

В конце марта на Авдеевском направлении зафиксировали использование врагом в бою новых наземных роботизированных платформ, вооруженных гранатометами АГС-17. Однако российских роботов уничтожили FPV-дроны 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура".

Что из себя представляют российские НРТК "Курьер", пишет Defense Express.

"Этот случай можно считать первым качественно задокументированным эпизодом, когда весь бой прошел исключительно с использованием только дронов с обеих сторон", – говорится в материале.

НРТК "Курьер" (наземный робототехнический комплекс) – это разработка российских "энтузиастов", которую активно продвигают провоенные блоггеры в РФ. То есть так называемую "передовую боевую робототехнику" разрабатывали не в условиях ВПК России, а по всей вероятности в условиях кустарного производства.

Этот комплекс является гусеничной платформой размером 1,4 на 1,2 метра и весом 250 кг. Он оснащен электродвигателями и радиоуправлением. Россияне заявляют, что робот может быть вооружен пулеметом или гранатометом, а также пригоден для использования в качестве миноукладчика или комплекса РЭБ.

"Что касается разнообразного вооружения, то очевидно использование на НРТК "Курьер" АГС-17 связано с примитивностью наведения, которое возможно без использования дополнительных оптико-прицельных станций, необходимых для точной стрельбы. Из гранатомета оператор дрона может вести огонь на основе таблиц для стрельбы", – объясняют авторы статьи.

Отмечается, что для такой стрельбы достаточно простой смотровой камеры и точных координат. К тому же, робота можно запрограммировать на выход на соответствующую огневую позицию и стрельбу под конкретным углом. В таком случае вообще отпадает потребность в дистанционном управлении, но в то же время снижается точность. По мнению экспертов, это можно использовать как отвлекающий маневр, но эффективность поражения целей остается сомнительной.

Задекларированные технические характеристики включают возможность связи с оператором на расстоянии от 3 до 10 км и скорость 35 км/ч, но в реальности эти параметры могут быть хуже в условиях сложного рельефа местности. Также вызывает сомнения и заявленное время работы – 12-72 часа – разве что при использовании дроны будут отправлять в "спящий режим".

Кроме того, фотофиксация уничтоженных в бою под Авдеевкой роботов позволяет предположить, что "энтузиасты" потеряли обе свои экспериментальные модели, ранее демонстрировавшиеся на полигоне. Такое фиаско, скорее всего, нивелирует или значительно задержит дальнейшую разработку россиянами боевых роботов образца "Курьер".

Напомним, компания Victory Drones создала для украинцев доступный курс по сборке дронов дома, не требующий предыдущего опыта. Сейчас более 200 беспилотников уже переданы на тестирование военнослужащим с целью дальнейшего использования в их работе.

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