Война дронов и артиллерии: как беспилотники помогают ВСУ побеждать на самых сложных участках фронта (видео)

БПЛА очень важны для разведки, говорят военные. В тылу показывают, как они работают.

Беспилотники помогают украинским бойцам побеждать на сложных участках фронта и их постоянно не хватает. Фонд Игоря Палицы "Только вместе" по просьбе военных купил 20 современных квадракоптеров и уже передал их на передовую.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Беспилотники чрезвычайно важны для разведки, говорят военные. В тылу показывают, как они работают.

Говорят, дроны помогают оперативно выявлять вражескую технику и корректировать огонь по позициям кафиров.

"Помогут быстро скоординировать и артиллерийское нападение, так быстро и помочь при отступлении или наступлении. И спланировали дальнейшую миссию", — рассказал военнослужащий.

Более того, говорят бойцы, к беспилотнику можно прикрепить так называемую систему сброса и это на передовой очень нужно.

Приобрести двадцать дронов – с такой просьбой в фонд Игоря Палицы "Только вместе" обратились военные, которые сейчас находятся в одной из самых горячих точек.

"Для того чтобы они могли проводить свои разведывательные операции. И конечно, фонд Игоря Палицы "Только вместе" откликнулись и как только эти 20 дронов были у нас мы сразу волонтерами передали их", — рассказывает председатель правления фонда "Только вместе" Екатерина Шклёда .

Беспилотники покупали за границей. Сработали оперативно, говорят в фонде, чтобы дроны как можно быстрее попали на передовую

"Такие вещи очень нужны. Очень часто фактически это бывает расходный материал", – добавляет она.

Добавим, что дроны будут использоваться на линии боевого столкновения.

Отметим, что в Госдепе обсуждают с властями Израиля возможности для ограничения поставок беспилотников из Ирана.

Известно, что Россия применяет беспилотники для атак по жилым домам, объектам энергетической инфраструктуры и мирному населению Украины.

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