Война дронов: Зеленский ответил, кто сейчас выигрывает гонку

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в войне дронов. По его словам, ВСУ донимает применение россиянами беспилотников Mavic и дронов на оптоволокне, в то же время Украина является лучшей в применении дальнобойных средств

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 мая.

Комментируя ситуацию с дронами в украинской армии, глава государства напомнил, что бригады получают финансы на закупку беспилотников. У них сейчас на счетах есть примерно 16-20 млрд грн.

Реклама

«У них просто есть эти деньги, которые они еще не использовали. И они могут покупать не 50, или получать 50, а могут выбирать. И вы знаете, что все хотят, чтобы им платили, и хотят производить, но не все так просто», — сказал президент.

Как отметил Зеленский, из-за того, что в Украине не было массового производства беспилотников, все пользовались соответствующими китайскими дронами.

В России — больше Mavic и дронов на оптоволокне

«Китайский Mavic открыт для русских, и он закрыт для украинцев. Поэтому когда, например, говорят, помогает ли Китай русским — а как оценить такие шаги? Они поставляют им? Нет. Они просто это закрыли для Европы и для Украины в том числе, для ЕС и для другой Европы, скажем так. А для русских есть такая возможность. Мало того, есть соответствующие производства и на территории России — там, где есть и представители Китая», — рассказал президент.

По его словам, в то же время в Украине есть много разных людей, которые хотят производить дроны Mavic.

Реклама

«Сами бригады производят их. Прям военные что-то делают. Потому что есть такой дешевый дрон, которым ежедневно на поле боя пользуются как артиллерией. Я считаю, что в этих наработках, этих дронах, которые используют военные, у русских их больше. Оптоволокно и так далее», — высказал мнение Зеленский.

Успехи Украины в войне дронов

В то же время Украина имеет преимущество над врагом в применении дальнобойных средств поражения.

"Относительно применения дальнобойных вещей: я думаю, что мы в некоторых вещах лучше. И то, давайте честно, когда начинали, то у них (россиян — ред.) и ракеты, и баллистика — все это у них было. И все эти разработки иранцы им просто отдали. И дроны и т.д. Нам никто ничего просто так не отдавал. Есть такой пример, почему я считаю, что в некоторых вещах мы впереди. Я просто не хочу говорить в каких… Например, они до сих пор передают «вот что-то было поражено» у них — военный завод или склад — опять «Нептуны». Хотя там давно уже не «Нептуны», — заинтриговал заявлением глава государства.

В целом, по его слова, в Украине неплохо работает линия дронов как проект. Зеленский считает, что это шаги, которыми украинцы идут вперед.

Реклама

Кроме того, президент отметил, что Силы обороны Украины наносят российской армии большие потери, чем она — ВСУ.

«С учетом уничтожения боевой техники, думаю, также у нас неплохая история по сравнению с русскими. Я считаю, что мы уничтожаем больше личного состава и техники. Да, у них всего больше, но мы и уничтожаем больше», — сказал глава государства.

В то же время, Зеленский отметил, что враг сейчас не проигрывает войну дронов.

«Но сказать, что они проигрывают на поле боя войну дронов — это неправда. Я подчеркну, потому что, как я вам сказал, есть соответствующие вызовы: и Китай, и Mavic, и оптоволокно. Но ничего. Я думаю, что мы увеличим наши способности, что партнеры поддерживают», — рассказал президент.

Реклама

Напомним, накануне издание The Times писало, что Россия опередила Украину в производстве и применении FPV-дронов средней дальности, в том числе и дронов на оптоволокне, которые значительно повлияли на ход боевых действий на всем фронте.

В свою очередь украинский стартап Strategy Force Solutions заявил, что его дроны-носители GOGOL-M впервые провели автономные миссии с ударными беспилотниками во время испытаний по целям России.