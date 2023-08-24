Война еще далека от завершения: экс-генерал Великобритании о возможных сценариях окончания боевых действий в Украине

Война, которую развязала Россия против Украины, еще далека от завершения. На скорость прекращения боевых действий влияет и международная поддержка: чем ее будет больше, тем быстрее будет поставлена точка в боевых действиях.

Об этом рассказал генерал в отставке Ричард Берронс.

“Следует понимать, что когда войны начинаются, обе стороны верят в скорую победу. Но на самом деле все не так. И эта война не такова. Мы должны понимать, что в день, когда стихнет стрельба, география не изменится – Россия останется там, где была. Она может быть охвачена внутренними склоками, но останется там, где и есть. И Украина будет там, где сейчас – крупным европейским государством, хлебной корзинкой для многих стран мира”, — рассказал Ричард Берронс.

По его словам, решающим фактором для победы станет воля украинского народа. Сейчас нет никаких признаков, что у кого есть желание прекратить воевать.

"Успехи украинцев показывают: победа на поле боя возможна. Нужны терпение, время, деньги, оружие и мобилизация поддержки мероприятия. А война прекратится, когда обе стороны осознают, что больше ничего не добьются. Думаю, Россия тогда еще будет контролировать какую-то часть украинской территории, а о ее выходе оттуда можно будет договориться за переговорным столом, или нет. Однако для Украины после завершения войны будет два момента: массивная международная компания по восстановлению государства и членство в НАТО", – подчеркнул генерал.

Он также добавил, что вызовом для нашего государства будет то, что Украина будет защищена 5 статьей Альянса, а с другой стороны — нельзя будет даже думать о каких-либо разрешениях конфликтов военным путём.

"Но сейчас понятно, что эта война еще далека от завершения", — отметил Ричард Берронс.

Напомним, что Норвегия передаст Украине истребители F-16.

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