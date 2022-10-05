"Война еще не закончилась, мы должны продолжать поставлять Украине тяжелое вооружение" — МИД Польши

Украина побеждает, но война еще не закончилась, поэтому необходима помощь вооруженным силам Украины тяжелым вооружением и военным снаряжением. Также требуется максимальное давление на Россию санкциями и усиление военного присутствия на восточном фланге НАТО.

Об этом в своем выступлении на конференции "Русская война против Украины" в Анкаре сказал политический директор МИД Польши Витольд Собкув, сообщает "Укринформ".

"Украина побеждает и за это ей наше большое уважение, но война еще не закончилась. Мы должны продолжать поставлять в Украину тяжелое вооружение, военное снаряжение и амуницию; мы должны продолжать санкционное давление, чтобы Россия была отрезана от новейших технологий, ИТ-услуг. Должны полностью отказаться от российских энергетических ресурсов, должны противодействовать идеологии "русского мира" и пропаганде. Также должны давить санкциями в индивидуальном порядке и на отдельные компании, усиливать визовые ограничения, отключение банков от общей системы расчетов, также мы должны усиливать наши восточные фланги" – подчеркнул Витольд Собкув.

По его словам, следует также увеличить военное присутствие ВС США на восточном фланге НАТО, как в Польше, так и в других странах, размещением нескольких тысяч подразделений, а не только штабов.

Напомним, американский сенатор допустил возможность удара РФ по аэропортам в Польше.

Читайте также: