Война – это 100-этажный небоскреб: эксперт Том Купер рассказал, на каком "этаже" Украина

Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, опубликовал очередной отчет за 27 декабря

ТСН.ua приводит основные положения отчета Купера.

Путину безразлично на потери

Эксперт отвечает на вопросы читателей, какой уровень потерь в российской армии остановит Путина.

"Посмотри правде в глаза: ему безразлично, сколько людей погибает в этой войне. Он настолько циничен, что рано или поздно начнет хвастаться тем, что "российские тюрьмы опустошаются от худших человеческих подонков" — ведь на этой войне погибает так много зеков, завербованных "Вагнером", — отмечает Купер.

По его мнению, потери станут волновать Путина только тогда, когда приведут к массовым беспорядкам.

"Но сейчас российское общество в нескольких световых годах от таких событий (беспорядков в РФ. – Ред.), и я не вижу, чтобы в ближайшее время что-то изменилось", — считает эксперт.

Мобилизация в РФ

По словам Купера, учитывая потери россиян за последние два месяца, это мобилизация в РФ не только "возможна", но даже очень "вероятна". Однако он считает, что "мобики" не помогут диктатору выиграть войну.

"Одно лишь количество войск не может выиграть против того сочетания огневой мощи, точности и маневра, которыми сейчас владеет ВСУ. Конечно, последнего недостаточно, чтобы полностью победить россиян и выгнать их из страны за, скажем, "за несколько недель"; однако этого достаточно, чтобы держать ВС России под контролем", — объясняет эксперт.

Нравственный дух в русской армии

Купер подтверждает, что моральный дух в рядах оккупационных войск действительно низок. Но это не значит, что россияне не будут воевать.

"Однако в России это (моральный дух. – Ред.) просто не имеет значения: у россияне достаточно фатализма, чтобы продолжать борьбу, и они имеют столько войск, что не имеет значения, если целые батальоны отказываются воевать или оставят свои позиции и убегут", — объясняет эксперт.

По его словам, чтобы реально сломать российский боевой дух, Украине нужно гораздо больше артиллерии и снарядов, чем сейчас.

"Если есть проблемы с пониманием этого: скажем, эта война – это 100-этажный небоскреб. Чтобы ее преодолеть, нужно подняться по лестнице на последний этаж. Сейчас мы где-то на 20-м, переходим на 21-й", — сравнил Купер.

Дополнительная мобилизация в Украине

Сейчас Купер считает это маловероятным. "У ВСУ хватает войск, а вот тяжелого вооружения и соответствующих боеприпасов для всех войск нет", — сказал он.

Ранее Том Купер писал, что у НАТО нет никакой идеи, как закончить войну в Украине.

Напомним, в Генштабе рассказали об основных событиях на фронте за минувшие сутки.

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