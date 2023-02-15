"Война — это наведение порядка": в Одесской области строго наказали мужчину, который заявил СБУ, что "Украина — это РФ"

В Одесской области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который доказывал СБУ, что "Украина – это Россия, а война – наведение порядка".

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы.

По данным суда, СБУ 11 июля 2022 проводила контрдиверсионные мероприятия в с. Холодная Балка Одесского района Одесской области возле мемориала "Неизвестному солдату" у остановки общественного транспорта. Там с работниками СБУ решил пообщаться мужчина, который доказывал спецслужбе, что "война России против Украины – это наведение порядка".

"Украина была уничтожена в 2014 году. У нас было общее государство. Выход из положения вижу такой — вернуть назад эту территорию туда, где она и была. И возвращать обратно в Россию ее территорию. Война? Ну, как это Россия напала на Украину? Россия наводит порядок просто. Потому что вы бардак навели и 8 лет уже терроризируете народ. Россия напала на Украину? Нет. Сейчас ли война идет? Наводится порядок", — заявлял осужденный в разговоре с работниками СБУ.

Кроме того, мужчина в запрещенные соцсети "Вконтакте" распространял сообщения оккупационного Минобороны и ждал "освободителей" в Одесской области.

На суде подозреваемый свою вину признал. Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 436-2 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, СБУ "на горячем" поймала российского агента, корректировавшего недавние ракетные удары по Харькову.

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