"Война – это не монтаж, это долго": Маляр о темпах контрнаступления ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр подчеркнула, что контрнаступление украинских военных – это длительный процесс, и война – это не быстро.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

"Наступление – это не так вот "сели и поехали вперед", и это не монтаж, что можно за час посмотреть кино про всю войну и увидеть уже победу. Это длительный процесс, и война – это долго. Сейчас мы видим, что наше наступление происходит. Например, в одном месте прошли определенные рубежи, в другом – первую линию обороны. Двигаемся дальше. Но человек, просто читающий эти новости, он этого не видит, не чувствует. Ему кажется, что якобы все долго происходит", — пояснила она.

Замминистра обороны также отметила, что контрнаступление – это очень динамичный, активный процесс, и ситуация на поле боя меняется очень быстро.

"У них (военных ВСУ – ред.) ежечасно меняются новости, динамика и ситуация. Там продолжаются наступательные действия. Они продолжаются так, как это может быть в таких условиях. У нас есть планы, есть понимание, что делать дальше. Наши военные делают свою работу качественно", — резюмировала Маляр.

Напомним, Ганна Маляр сообщила, что Россия хочет провести ротацию на Купянско-Лиманском и начать наступление на позиции ВСУ, применяя десантно-штурмовые бригады.

Читайте также: