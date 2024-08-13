"Война – это о том, кто первый сдуется": Чмут рассказал, становится ли россиянам труднее наступать

Россияне все больше испытывают проблемы с техникой и личным составом из-за огромных потерь на фронте в Украине. И эти потери иногда нельзя быстро восполнить.

Об этом рассказал директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью YouTube-каналу Pressing.

"Они ведут наступательный бой и понесут огромные потери. И эти потери иногда нельзя быстро пополнить. Люди так же требуют подготовки. Мобилизация – это процесс, ресурс, а потери у них быстрые и большие. То же и с техникой", – отметил Чмут.

Он добавил, что цифры потерь российской армии, которые дает Генштаб, в основном правдивы.

"То есть возможно, там не 100% и есть какая-то погрешность, но 70-80% от них – это правда. И общаясь с бригадами по тому, сколько они условно уничтожили за день, за неделю, по видео подтвержденным результатам – это высокие показатели. Мы действительно уничтожаем врага сильно, много и активно. Но проблема в том, что их 150 миллионов. Это очень большая страна", – отметил директор фонда "Повернись живим".

По его словам, России помогают восстанавливать потери личного состава и техники иностранные наемники, КНДР, Иран и другие страны, где можно покупать технику.

"Мы им абсолютно безразличны, и у них есть, что покупать. И это создает проблемы для нас. И сейчас война – это о том, кто первый сдастся, кто первый "сдуется" условно говоря. Мы держимся, как бы трудно ни было, и должны дальше держаться. Они должны посыпаться первыми. Мы должны сделать все для этого", – подчеркнул Тарас Чмут.

Напомним, Тарас Чмут раскрыл объемы производства украинских ракет. По его словам, объем производства ракет в Украине варьируется в зависимости от типа боеприпасов. Некоторые виды ракет Украина способна производить "десятки тысяч" в год.

Читайте также ведущие новости дня: