"Война – это трагедия, но война сделала такие отношения": Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку

По словам президента, в таких сложных случаях проявляется, кто есть кто.

Между Украиной и Польшей сложились особые отношения, которых никогда не было. Это уже новая история.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 марта, в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.

"Я вчера выступал перед вашими парламентариями и говорил откровенно, что у нас особые отношения сложились с Польшей. Никогда таких не было. Я не знаю, может, когда-то были, но это уже новая история", — отметил он.

По словам президента, после этой войны у Украины будет совершенно новая история объединенной нации с пониманием, кто нам друг, кто брат, кто партнеры в Европе, в мире. А кто думает о себе, и это их выбор.

"Нет претензий. Мы просто очень открыто говорим, какие отношения. Я перед тем, как зайти к вам, последний мой звонок - могу показать, с кем я говорил. С Дудой, Анджеем. Вот вам об отношениях. Это не случайность. Это говорит о том, что мы много, несколько раз в день общаемся. Я не буду говорить вам о деталях, они связаны с нашей безопасностью. Так, он помогает, как и премьер", — подчеркнул президент.

Президент также выразил благодарность, что в Польше принимают и помогают украинцам.

"Но они все равно в гостях, при всем уважении, и то, что вы делаете климат таким, чтобы он был как дома, мы также это чувствуем. Честно скажу сразу, не буду обижать другие страны некоторые, потому что все принимают, и я могу быть только благодарен, не имею права обижаться, но есть там, где относятся, окей, заходите, но вы помните, кто вы и что вы. Есть и такое. Тем не менее, с Польшей этого нет и слава богу", — сказал Зеленский.

В заключение президент отметил, что война – это трагедия, но война сделала такие отношения (между Украиной и Польшей – Ред).

"Потому что в таких сложных случаях проявляется, кто есть кто", — резюмировал глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил поляков за поддержку и подчеркнул, что он с первого дня войны не сомневался в поддержке Польши. Зеленский подчеркнул, что между поляками и украинцами сейчас царит понимание.