Война и неопределенность: как украинцы борются за возвращение тел павших

Мирослава Мельниченко знает точное место, где погиб младший брат Алексей. Она видела зернистые кадры из дрона, зафиксировавшего его смерть на поле боя. Но пройти туда невозможно ни ей, ни экспертам, которые занимаются поиском тел погибших. И это почти через три года после трагедии.

"Больно осознавать, что его невозможно вернуть. Но я все еще надеюсь, что однажды нам это удастся", - говорит Мирослава.

Хотя семья знает о его гибели, Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор классифицирует Алексея среди 134 тысяч "пропавших без вести" на войне в Украине. Под этой категорией попадают все, чье местонахождение неизвестно или чьи останки не были найдены — даже если есть веские доказательства смерти.

Для семей, как у Мельниченко, отсутствие захоронения означает, что они не могут должным образом почтить память погибших.

"Те, кого считают пропавшими без вести, остаются как бы во взвешенном состоянии. Для Алексея очень важно иметь место, где его можно похоронить, чтобы мы знали, что его жизнь и смерть признаны", - объясняет она.

Алексей вступил в украинскую армию в начале войны, добровольно. Он погиб в бою в селе Марьинка Донецкой области. Мирослава рассказывает, что в то время она поддерживала регулярный контакт с братом, пока не получила печальное известие о его исчезновении в начале 2023 года.

В течение нескольких лет она пыталась подтвердить его судьбу: разговаривала с однополчанами, просматривала видео боя, найденное в сети, и собирала любые показания. "Сослуживцы не хотели, чтобы я видела кадры, чтобы не травмировать меня, но я нашла их сама. Это был мой брат", - говорит она.

Потери глубоко повлияли на ее жизнь: "Долго болела, посещала врачей, проходила лечение и до сих пор пытаюсь прийти в себя". Для Мирославы возвращение тела – важная часть исцеления. "Только через погребение мы сохраняем человечность", - добавляет она.

Андрес Родригес Зорро из МККК, координирующий поиск и идентификацию тел на фронте, называет этот процесс "неоднозначной потерей". "Семьи постоянно живут в неопределенности: их ли близкий жив, или мертв", - говорит он.

По его словам, характер оружия, линия фронта и активность боевых действий делают процесс извлечения тел чрезвычайно сложным и опасным. Даже после уменьшения интенсивности боев спасательный персонал рискует жизнью из-за мин и неразорванных снарядов.

Недавний обмен телами между Украиной и Россией 19 августа, когда более 1000 тел вернули украинским семьям, дал надежду многим семьям. Но десятки тысяч погибших по-прежнему остаются недостижимыми на поле боя.

Богдан Тесленко до сих пор хранит лишь воспоминания о своем отце Александре, который, вероятно, погиб в бою 2023 года. Хотя официального подтверждения его смерти нет, девушка видела фотографии, фиксирующие его гибель.

"Нет слов, чтобы описать, как это - увидеть своего отца, лучшего в мире, на такой фотографии", - рассказывает Богдана.

Александр Тесленко долгое время работал в сфере безопасности, а в 2014 году добровольно присоединился к батальону "Донбасс" во время аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение, он снова отправился на фронт.

"Во время праздников мы записывали видео, где говорили, как сильно любим его и гордимся им, и отправляли это на фронт", - вспоминает Богдана. Отец просматривал эти ролики, когда не имел доступа в интернет, и они придавали ему силы.

В июне 2023 Александр ненадолго вернулся домой, чтобы отдохнуть. Тогда семья провела последний день вместе, помогая ему собрать вещи. Через несколько недель, 25 июля, матери сообщили о его гибели.

"Первые часы мы не знали, что делать, не могли быть готовы к такому", - вспоминает девушка.

Через несколько дней в сети русских телеграмм-каналов появились фотографии его тела. "У меня остановилось сердце, а рядом были мама и сестра, они держали меня", - делится Богдана.

Она узнала детали последних минут отца: он прикрывал уход своего отряда, когда к нему подошли русские солдаты с поддельной украинской формой. Они сорвали шеврон и маленький флажок, сунули его в рот и убили.

В последние два года Богдана при поддержке Красного Креста ищет тело отца и получает эмоциональную поддержку. Она согласилась также участвовать в экспериментальной ДНК-программе для идентификации останков.

"Он был героем. Так больно, что мы до сих пор не можем вернуть его тело. Он отдал жизнь, чтобы спасти шестерых других, и уже за это заслуживает признания", - говорит Богдана.

Она уверена, что отец одобрил бы ее усилие. Помнит его слова перед гибелью: "Лежать в поле – ужасно, и очень важно, чтобы тело вернули домой".

