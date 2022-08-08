Война идет не по плану Путина: евродепутат призвала предоставить Украине больше вооружения и техники

Европа не готова принять, что Россия может выиграть войну против Украины.

Для борьбы против российской агрессии Украине нужно поставлять еще большее вооружения и военной техники.

Об этом заявила глава подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо в интервью австрийскому "Центру демократических принципов" (CDI).

"Территориальные достижения, которые они получили (россияне — ред.), не впечатляют. То есть есть сильное сопротивление. И учитывая это, мы должны продолжать поставлять Украине военную технику, и даже увеличить объемы поставок. И мы будем это делать", — заявила она.

Она подчеркнула, что война в Украине идет не по плану Путина. А европейцы "ни в коем случае не воспримут того, чтобы его страна выиграла ее".

По ее словам, Франция уже поставляет Украине тяжелое вооружение, ситуация меняется.

"100% обещаний по военной технике, данных Владимиру Зеленскому Эммануэлем Макроном, были соблюдены", – отметила Луазо.

Напомним, Зеленский сообщил, что США согласовали предоставление боеприпасов для HIMARS.

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