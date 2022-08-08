Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Война идет не по плану Путина: евродепутат призвала предоставить Украине больше вооружения и техники

Дата публикации
Просмотры
2511
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Война идет не по плану Путина: евродепутат призвала предоставить Украине больше вооружения и техники

Фото: Associated Press

Европа не готова принять, что Россия может выиграть войну против Украины.

Для борьбы против российской агрессии Украине нужно поставлять еще большее вооружения и военной техники.

Об этом заявила глава подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо в интервью австрийскому "Центру демократических принципов" (CDI).

"Территориальные достижения, которые они получили (россияне — ред.), не впечатляют. То есть есть сильное сопротивление. И учитывая это, мы должны продолжать поставлять Украине военную технику, и даже увеличить объемы поставок. И мы будем это делать", — заявила она.

Она подчеркнула, что война в Украине идет не по плану Путина. А европейцы "ни в коем случае не воспримут того, чтобы его страна выиграла ее".

По ее словам, Франция уже поставляет Украине тяжелое вооружение, ситуация меняется.

"100% обещаний по военной технике, данных Владимиру Зеленскому Эммануэлем Макроном, были соблюдены", – отметила Луазо.

Напомним, Зеленский сообщил, что США согласовали предоставление боеприпасов для HIMARS.

Читайте также:

Убытки из-за войны: Украина ищет механизмы взыскания репараций с России

Убытки из-за войны: Украина ищет механизмы взыскания репараций с России

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация