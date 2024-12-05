Война или тюрьма: оккупационная власть принудительно мобилизовала около 50 тысяч жителей Крыма

Российские оккупанты применяют репрессивные меры против тех, кто отказывается служить в русской армии.

С начала оккупации Крыма в 2014 году в российскую армию было мобилизовано около 50 000 жителей полуострова.

Об этом говорится в отчете о результатах деятельности Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым за 2022-2024 годы.

Согласно отчету, в конце декабря 2024 года в оккупированном Крыму завершится уже 20-я призывная кампания, проводимая оккупантами.

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"Только в 2024 году оккупационные власти принудительно привлекли к службе в армии РФ 5,5 тысяч человек. Представительство Украины отмечает, что такие действия нарушают положения IV Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны и квалифицируются как военное преступление", – говорится в сообщении. .

за уклонение от военной службы оккупационные власти Крыма возбудили 553 уголовных производства, из них 244 – после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Также зафиксировано не менее 497 случаев, когда суды оккупационных властей признали жителей Крыма виновными в отказе от призыва.

Напомним, бойцы Главного управления разведки МО 29 уничтожили три радиолокационных комплекса российских войск во временно оккупированном Крыму.

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