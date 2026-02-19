Война, из которой нет выхода: почему Путин не может ни победить, ни остановиться - The Economist

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Казалось бы, после нескольких лет изнурительной войны, в которой ни одна из сторон не может добиться решающей победы, конфликт должен был сам постепенно угаснуть. Но этого не происходит. И главная причина — позиция президента России Владимира Путина, оказавшегося в ловушке собственной стратегии.

Об этом говорится в материале The Economist.

Несмотря на большие потери, российские войска так и не смогли добиться результатов, которые Кремль мог бы представить в качестве победы. Основные боевые действия сосредоточены на Донбассе, но продвижение России за годы войны остается минимальным. Эксперты отмечают: современная война с использованием дронов сделала масштабные прорывы практически невозможными. Любое скопление техники и солдат быстро становится мишенью.

Реклама

В то же время, Россия сталкивается с проблемами мобилизации. Если раньше Кремлю удавалось наращивать армию, то теперь потери все труднее компенсировать. Набор все больше зависит от денег, а не от идеологии или патриотизма. По данным аналитиков, выплаты контрактникам резко возросли, что создает серьезное давление на бюджет. Война уже стоит России триллиона рублей каждый год, а остальные сектора экономики сокращаются.

Несмотря на это, Кремль может продолжать удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре, пытаясь сломить моральный дух населения. Однако одних воздушных атак недостаточно, чтобы заставить Украину капитулировать. Надежда Москвы может состоять во внутренних проблемах Украины — политической нестабильности или нехватке ресурсов. Но за предыдущие годы такие расчеты не оправдались.

Почему же тогда Путин не соглашается на мир?

Отчасти из-за того, что любое соглашение вряд ли даст России то, к чему оно стремится. Москва хочет закрепить контроль над территориями и объявить победу, но переговоры пока не приносят такого результата. Для Украины отказ от оборонных позиций означал бы стратегическое поражение.

Кроме того, мир может создать новые опасности для самой России. Экономика страны в значительной степени перестроена под военные нужды, и возвращение в мирный режим может вызвать кризис. Предстоит обеспечить работой сотни тысяч военных, сократить оборонные расходы и перераспределить ресурсы. Это чревато рецессией и социальным напряжением.

Реклама

Не менее опасным фактором есть ветераны. История России показывает, что недовольные военные после войны часто становятся источником политической нестабильности. Уже сейчас могут возникнуть вопросы о потерях, расходах и зависимости Москвы от Китая.

Таким образом, Путин оказался перед сложным выбором: продолжать все больше истощающую страну войну или согласиться на мир, который может взорвать его власть. Эта дилемма и объясняет, почему конфликт затягивается.

Эксперты полагают, что внешнее давление на Россию может ускорить завершение войны. Речь идет о санкциях, ограничении экспорта энергоносителей и борьбе с обходом санкций. В то же время важен информационный фактор — демонстрация того, что победа России неизбежна.

Наконец, продолжительность войны зависит от того, какую цену Кремль готов платить. Но чем дольше она длится, тем большее российское общество ощущает ее последствия. И это может стать решающим фактором в будущем.

Реклама

Ранее Институт изучения войны писал, что Российская Федерация сохраняет жесткую позицию во время переговоров в Женеве и по всей вероятности — не хочет достигать никаких компромиссов. В частности, свидетельством тому является то, что Кремль не подготовил общество к идее возможных уступок и компромиссов России для прекращения войны.

Напомним, Bloomberg писала о последствиях вторжения агрессорки РФ в Украину. Российский Белгород, который в 40 км от границы, стал одним из самых показательных примеров того, как дорого война начала стоить самой агрессорке. В городе с населением около 322 тыс. человек повреждены энергосети после ракетных атак — настолько, что жители могут оставаться без горячей воды в течение нескольких месяцев.