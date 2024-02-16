"Война изменилась": Данилов заинтриговал заявлением об украинском военно-промышленном комплексе

Украинский ВПК трансформировался, запустив ракетную программу и наращивая производство современных видов вооружения и поражения для победы в войне.

Украинский военно-промышленный комплекс за последнее время претерпел изменения. Теперь работает ракетная программа, производятся другие виды вооружения и средства поражения.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

"Сейчас в развитии нашего военно-промышленного комплекса большую роль играют частные компании, а также принадлежащие государству компании. Сегодня это уже другой ВПК, чем в прошлом", – сказал Данилов.

Он также рассказал, что в настоящее время в Украине реализуется ракетная программа.

"Ракетная программа движется. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло очень быстро, но это технологически сложные вещи, которые требуют времени и усилий", — добавил секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, в Украине производятся другие виды вооружения и средства поражения.

"Война изменилась. Та война, которая была по состоянию на 24 февраля 2022 года, и та, которая есть сейчас, – это несколько разные войны. Сегодня технологии очень быстро идут вперед. Кто овладеет новыми технологиями, тот выиграет. И это обязательно будет Украина", – резюмировал Данилов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Польша выделила кредит на совместное производство оружия из Украины.

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