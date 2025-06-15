Война Израиля и Ирана: Климкин объяснил, в чем выгода для Украины

Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин / © Associated Press

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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке несомненно несет определенные преимущества для Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя последние события в регионе.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на YouTube-канале LIGA.net.

Преимущества для Украины: мнение Климкина

По словам Павла Климкина, обострение между Израилем и Ираном отвлекает мировых лидеров и медиа от войны в Украине. Он считает, что в условиях ограниченных ресурсов и фокуса международного сообщества любое другое значительное противостояние в мире может сыграть в пользу Украины, перераспределив внимание и помощь.

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Кроме того, бывший глава МИД отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке может привести к росту цен на энергоносители, что потенциально может увеличить доходы стран-экспортеров, включая Украину (за счет транзита).

Сложность ситуации

В то же время Климкин отметил сложность и непредсказуемость ситуации на Ближнем Востоке, а также необходимость для Украины продолжать активно работать над привлечением поддержки от своих партнеров, независимо от других мировых событий.

Напомним, Климкин рассказал, как Россия может использовать войну на Ближнем Востоке. По его мнению, ирано-израильское противостояние может повлиять и на российскую войну против Украины.