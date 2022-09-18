Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Война "кадыровцев" с "вагнеровцами" в Херсоне и обстрел посланника Ватикана в Запорожье: главные новости ночи 18 сентября

Дата публикации
Просмотры
5524
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Война "кадыровцев" с "вагнеровцами" в Херсоне и обстрел посланника Ватикана в Запорожье: главные новости ночи 18 сентября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 18 сентября:

  • Во временно оккупированном Херсоне раздавались взрывы и автоматные очереди. Читать дальше –>
  • Кардинал Конрад Краевский попал под обстрел в прифронтовых селах. Читать дальше –>
  • Венгерский премьер Виктор Орбан спрогнозировал войну в Украине до 2030 года. Читать дальше –>
  • В Иране вспыхнули массовые протесты из-за убийства девушки, неправильно носившей хиджаб. Читать дальше –>
  • По меньшей мере, 2 млн японцев получили рекомендации об эвакуации из-за супертайфуна Нанмадол. Читать дальше –>

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация