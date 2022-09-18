Война "кадыровцев" с "вагнеровцами" в Херсоне и обстрел посланника Ватикана в Запорожье: главные новости ночи 18 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 18 сентября:
- Во временно оккупированном Херсоне раздавались взрывы и автоматные очереди. Читать дальше –>
- Кардинал Конрад Краевский попал под обстрел в прифронтовых селах. Читать дальше –>
- Венгерский премьер Виктор Орбан спрогнозировал войну в Украине до 2030 года. Читать дальше –>
- В Иране вспыхнули массовые протесты из-за убийства девушки, неправильно носившей хиджаб. Читать дальше –>
- По меньшей мере, 2 млн японцев получили рекомендации об эвакуации из-за супертайфуна Нанмадол. Читать дальше –>
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