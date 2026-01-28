"Война, как в Матрице": военный объяснил, какой должна быть армия Украины

Фото иллюстративное / © СБУ

Современная война в Украине все больше превращается в противостояние беспилотных технологий, где ключевую роль играют дроны, а классические виды вооружения постепенно теряют свое доминирование.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал командир отряда беспилотных систем 12 отдельного центра специального назначения, журналист и бывший народный депутат Егор Соболев.

По его словам, нынешние боевые действия кардинально отличаются от войн прошлого столетия. Если раньше противостояние напоминало шахматную партию с поэтапными ходами, то теперь любое действие мгновенно вызывает ответ противника. Темп войны значительно возрос, а поле боя стало гораздо сложнее и динамичнее.

Соболев отмечает, что роль артиллерии, которую традиционно называли «богом войны», постепенно уменьшается, а масштабные танковые прорывы фактически утратили актуальность. По его убеждению, строить вооруженные силы по принципам армий XVIII–XX веков уже нет смысла.

«Мы должны отказаться от жестких иерархических пирамид и перейти к гибкой, сетевой модели управления. Это должна быть своеобразная матрица, где подразделения быстро взаимодействуют между собой, а решения принимаются максимально оперативно», — подчеркнул военный.

Командир прогнозирует, что вскоре основным типом противостояния станет война дронов против дронов. По его словам, бронетехника уже сейчас появляется на поле боя гораздо реже, ведь становится легкой мишенью для беспилотников.

Он также привел пример эволюции собственного подразделения: от небольшого взвода БПЛА в начале 2023 года до полноценной роты ударных беспилотных авиакомплексов, работающих сегодня с новейшими технологическими решениями.

Отдельно Соболев обратил внимание на перспективу автоматизации управления дронами. В будущем, считает он, ключевую роль сыграет программное обеспечение, которое сможет координировать работу большого количества беспилотных систем без прямого ручного управления.

«На поле боя появятся наземные роботизированные платформы с разными функциями, морские и подводные дроны, а также авиационные беспилотники. Все они будут соединены в единую цифровую сеть», — подытожил военный.

Напомним, на днях Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины кардинально изменяют подход к поражению враждебных целей.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума как очень хорошее. Тогда было обсуждение противовоздушной обороны.