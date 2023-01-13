Война кланов в Кремле: зачем Путин сменил руководство оккупационной армии в Украине

В России произошла смена командующего т.н. "специальной военной операцией" в Украине – вместо Сергея Суровикина на эту должность был назначен глава генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, был назначен заместителем Герасимова.

Суровикин считается человеком, близким к руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, известному своей критикой руководства минобороны и генштаба. Его понижение в должности меняет баланс в борьбе "башен Кремля" за влияние на президента РФ Владимира Путина.

ТСН.ua собрал интересные мнения экспертов и прогнозы относительно борьбы за власть в военном командовании РФ и ее влияния на ситуацию в Украине.

В Кремле "дали по шапке" радикалам

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что смена командующего российскими войсками в Украине свидетельствует о "реванше" классического генералитета в РФ.

"Суровикин был близок к ультрарадикальной группировке в окружении Путина, которая претендовала на статус "мы – главные". Я имею в виду и Пригожин, и тот же Суровикин, и тот же Кадыров. То есть эта группа очень мощно продвигалась к верху "пищевой цепочки", снизу вверх", – объяснил Подоляк.

Как отметил советник главы президентского офиса, в Кремле "классические генералы начинают оттеснять Пригожина, ФСБшников".

Советник Офиса президента Алексей Арестович соглашается, что "ультраправым в России дали по шапке".

"Перебалансировали ситуацию. Там три клана борются вокруг Путина — условные олигархи с либеральным душком, классические силовики и ультрабезумные правые — Кадыров, Золотов и Пригожин... Ультраправые улюлюкали, кричали, обвиняли военных во всех грехах, нам казалось, что Путин их списал и растоптал, тут такой звоночек", — отметил Арестович.

Как подчеркнул советник ОПУ, Суровикина, тяготевшего к ультраправым, ставят только заместителем Герасимова.

"С аппаратной точки зрения это пощечина — ты дурак и не справился, но в рядовые сразу списать нельзя. Помните, какая была накачка Суровикина — безжалостный генерал, который Сирию растоптал и вас растопчет, генерал тяжелых решений. Кто может вспомнить достижения Суровикина с момента, когда поставили, до момента снятия? Я могу – похищенный енот из Херсонского зоопарка", – заявил он.

Экс-депутат госдумы России Илья Пономарев считает, что Путин кадровыми перестановками восстанавливает баланс в своем ближайшем окружении.

"Я считаю, что это не какое-то наказание за то, что произошло в Макеевке, или повышение Герасимова за какие-то достижения. Там не было никаких достижений. Считаю, что это произошло исключительно из-за того, что господин Пригожин много раз критиковал Герасимова и даже начал поддерживать Суровикина. Для Путина это является источником собственной опасности, поэтому он пытается восстановить баланс", — говорит Пономарев.

Путин повышает ставки?

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев считает изменения в военном руководстве РФ свидетельством того, что Путин готов к повышению ставок.

"Скорее всего, он будет привлекать дополнительные резервы для реализации плана по захвату Луганской и Донецкой областей. Пытается закрепиться на юге с целью удержания коридора, соединяющего оккупированный Донецк с оккупированным Крымом", — прогнозирует он.

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Кадровые решения Селезнев считает усилением руководства "спецоперацией".

"Действуют таким образом, чтобы назначить должностное лицо, имеющее наивысшие полномочия. Герасимов, являясь командующим Объединенной группировкой войск, остается все равно начальником генштаба... Теперь Герасимов сможет не только руководить операцией, но и определять, что нужно для эффективного выполнения задач, которые ему ставят Путин и Шойгу", – отметил эксперт.

В то же время, Суровикин сохранил за собой должность командующего воздушно-космическими силами РФ, поэтому будет "работать в поле", прогнозирует Селезнев.

Эксперт не исключил, что с назначением Герасимова будет произведена дополнительная мобилизация в РФ и активизируются боевые действия на разных участках фронта.

Герасимов – генерал, который "не воюет, а пугает"

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что назначение Герасимова не будет иметь большого влияния на ход войны в Украине.

"Герасимов – это автор концепции гибридной войны. А гибридная война – это когда мы всех пугаем, все боятся и в это время мы используем шантаж, чтобы получить те или иные дивиденды. То есть Герасимов не воюет, а продает концепцию "бойтесь нас". Это назначение не существенно повлияет на способность российской армии выполнять те или иные задачи", – объяснил советник главы ОП.

По мнению советника ОПУ Алексея Арестовича, Герасимов уйдет с поста так же бесславно, как и Суровикин.

"По слухам, ему дали три месяца – это как раз срок российских наступательных усилий, которые они предполагают ", – заявил он.

Арестович также отметил, что общее командование операцией совершает теперь не друг Пригожина Суровикин, а человек, которого Пригожин публично оскорбил. По его мнению, теперь у ЧВК "Вагнер" могут возникнуть проблемы со снабжением.

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