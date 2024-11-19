Война могла завершиться еще осенью 2022-го – разведчик обвинил западных партнеров

По мнению военного, война могла завершиться после успешного проведения Харьковского контрнаступления в 2022 году.

Война в Украине могла завершиться еще осенью 2022 года после Харьковского контрнаступления.

Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский, передает "Киев 24".

"Мы вместе с побратимами тогда 10 сентября зашли в Изюм и уже 11 сентября 2022 года он был освобожден от российских захватчиков. И это были незабываемые ощущения. И на самом деле это контрнаступление в Харьковской области могло закончиться завершением войны", — сказал Ярославский.

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Военный считает, что контрнаступление в Харьковской области могло завершить войну, но "западные партнеры не дали этого сделать из-за своих убеждений". Именно они, по мнению Ярославского, не позволили войскам ВСУ продвинуться дальше и зайти в Белгородскую область.

"Я уверен, что мы могли завершить войну еще в 2022 году, но, к сожалению, она продолжается. План президента – это действительно наш шанс на единство и окончание войны", – подытожил Денис Ярославский.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным.

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