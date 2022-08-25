Война может длиться год: как будут разворачиваться события в Украине в следующие 6 месяцев

Война России против Украины не закончится в 2022 году, а может длиться по крайней мере год. Однако на сегодняшний день война фактически зашла в тупик, ее интенсивность уменьшается.

Прошло полгода войны, но ни Украина, ни Россия не готовы прекращать боевые действия, несмотря на понесенные потери.

Об этом пишет The Guardian в своей статье с пятью прогнозами на следующие шесть месяцев войны.

Война может длиться год

В материале издания говорится, что Украина хочет вернуть под свой контроль оккупированные территории, а Россия – в дальнейшем наносить ущерб не только своему противнику, но и, косвенно, Западу. В то же время Кремль считает, что зима сыграет ему на руку.

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Между сторонами не было переговоров после появления доказательств массовых убийств в Буче, Ирпене и других территориях Киевщины, которые были под российской оккупацией.

"Но движение на передовой после падения Лисичанска в конце июня было минимальным. Обе стороны борются за инициативы и все больше кажутся истощенными в боях", – говорится в материале.

У Украины нет средств эффективной обычной контратаки. Однако рейды партизан является оптимистическим методом ускорить поражение России.

Украина хотела бы деоккупировать Херсон. Однако анонимный представитель администрации признал, что "у нас недостаточно возможностей, чтобы оттеснить их". Украина изменили свою стратегию на нанесение дальнобойных ракетных ударов и дерзкие рейды спецназа на российские базы в глубоком тылу.

Цель заключалась в том, чтобы "создать хаос внутри российских сил", как сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Хотя это и снизит эффективность российских войск, однако маловероятно, что в конце концов оккупанты упадут сами по себе и добровольно сдадут Херсон, как на это надеялись некоторые украинские чиновники.

РФ еще хочет пробить себе путь вперед. Однако ее внимание может быть сосредоточено на удержании своих достижений и аннексии территории Украины.

В статье говорится, что у России нет нового плана наступления. Только – массированными ударами артиллерии разрушать города и прокладывать себе путь вперед. К таким действиям российская армия прибегает потому, что это эффективно и частично – чтобы свести к минимуму потери.

Войска захватчиков используют эту стратегию вокруг Бахмута на Донбассе. Однако прогресс медленный, и отчасти это потому, что России пришлось передислоцировать часть сил для укрепления Херсона.

"Кремль, возможно, не добился того, на что надеялся в начале войны, но сейчас Россия владеет большими участками украинской территории на востоке и юге, и активно говорит о проведении "референдумов" об аннексии. С приближением более прохладной погоды она, вероятно, сосредоточится на укреплении того, что у нее есть", – говорится в публикации.

Зима ускорит новый кризис беженцев. Но появится возможность для тех, кто сможет лучше всего подготовиться.

Авторы статьи отметили, что зима очень важна в стратегическом понимании для обеих сторон. Украина озабочена гуманитарными проблемами, газового отопления уже нет в Донецкой области и других прифронтовых районах. Представитель гуманитарной организации прогнозирует, что зимой будет новая волна миграции. Возможно, границу с Польшей пересекут до двух миллионов человек.

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"Россияне рассматривают зиму как возможность. Украина опасается, что Россия нацелится на ее энергосистему, обострив проблему отопления, и может просто отключить огромную Запорожскую атомную электростанцию. Москва также хочет продолжить страдания Запада по стоимости энергоносителей и имеет все основания усиливать давление", – говорится в материале.

Однако весна может быть временем для нового наступления – и РФ и Украина захотят пополнить запасы и подготовиться к тому, что может стать еще одним сезоном войны.

Запад должен решить – хочет, чтобы Украина победила или просто держалась.

Также Западу нужно сопоставить гуманитарную помощь с огромной потребностью.

"Украина потерпела бы поражение без западной военной помощи. Но до сих пор Запад не предоставил достаточно артиллерии или другого оружия, такого как истребители, которые позволили бы Киеву отбросить захватчиков. Политики говорят о необходимости оттеснения России к довоенным границам, но не предоставляют для этого достаточного количества техники", – отметили авторы публикации.

В то же время растет гуманитарная потребность Украины. Так, не хватает денег на реконструкцию. Поэтому остаются разрушенными многие дома к северо-востоку и северо-западу от Киева. А отчаявшиеся жители живут в гаражах или временных постройках.

Внутри перемещенным лицам часто приходится жить в школах или детсадах, временном жилье, где им трудно оставаться в течение длительного периода.

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Из-за войны дефицит бюджета Украины составляет 5 млрд дол. в месяц, а помощь и реконструкция обойдутся во много раз дороже.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в войне уже начался переломный момент.

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