Война может не закончиться даже в 2024 году: генерал Бундесвера озвучил прогнозы Германии

Издание добавляет, что даже во время затяжной войны партнеры не оставят Украину наедине с оккупантами.

Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг сообщил, что Бундесвер уже запланировал поддержку украинской армии к 2032 году. Австрийские СМИ пишут, что это может свидетельствовать о том, что война России против Украины затянется еще на 9 лет.

Об этом пишет австрийское издание eXXpress.

Директор штаба планирования и командования Министерства обороны Федеративной Республики Германии Кристиан Фрейдинг во время "Ялтинской конференции-2023" заявил, что Германия продлила поддержку Украины до 2032 года.

Австрийские журналисты заявили, что это может свидетельствовать о том, что в Германии прогнозируют затяжную войну России против Украины. Издание отмечает, что этот "высокопоставленный офицер заявил, что Бундесвер и немецкое правительство рассчитывают еще на девять лет войны". Там добавили, что для Украины хорошая новость в том, что союзники готовы ее поддерживать даже за такого сценария.

Кристиан Фрейдинг / Фото: yes-ukraine.org

"В Германии парламент продлил нашу военную поддержку нашим украинским друзьям до 2032 года. Мы готовы оказывать долгосрочную поддержку. И мы готовы сделать время нашим союзником – не делать время союзником Путина", – сказал Кристиан Фрейдинг.

Немецкий генерал отметил, что победа будет достигнута, когда территория Украины будет восстановлена до границ 1991 года. Он также подчеркнул, что военная помощь Украине должна предоставляться быстрее, чем сейчас.

Напомним, военный эксперт Жданов рассказал, когда закончится война России против Украины.

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