Война может продолжаться до 2025 года и даже дольше: эксперт назвал 3 сценария

По мнению Грабского, эта война в лучшем варианте может закончиться не раньше конца 2024 года.

Война в Украине может продолжаться до 2025 года и даже дольше. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона и объяснил, что на это повлияет.

"Я еще в начале этой агрессии, в марте 2022 года, уже говорил, что эта война в лучшем варианте может закончиться не раньше конца 2024 года. На сегодняшний день очень трудно делать прогнозы", – говорит эксперт.

По его мнению, ход этой войны будет зависеть от того, как развивается ситуация на юге.

Грабский назвал 3 варианта развития событий:

1. Наиболее оптимистичный: ВСУ выходят к побережью Азовского моря, перекрывают сухопутный коридор РФ в Крым, блокируют российскую армию.

"Потом во время осенне-зимних и начала весенних месяцев истребляем группировку и разваливаем российский фланг", – говорит эксперт.

2. Более сдержанный прогноз: ВСУ достигают определенных результатов, перерезают основные коммуникации России на южном направлении и создают предпосылки.

"Но эти предпосылки уже требуют проведения дополнительной операции и таким образом война переходит уже на 2025 год", — объясняет аналитик.

3. Худший вариант: если ситуация замрет в этой позиции, в которой она сейчас находится, война не ограничится 2025 годом.

"Объективно все зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие недели на линии фронта, в частности, на южном направлении", — подытожил Сергей Грабский.

Угроза затяжной войны: что известно

Ранее израильский военный эксперт Давид Гендельман заявил, что если ВСУ не выйдут к Азовому морю во время этого контрнаступления, то Украину может ожидать долгая война на истощения.

Американский военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги заявил, что страны Запада пришли к выводу, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить благодаря одному контрнаступлению.

Издание The Economist тоже посоветовало Украине готовиться к войне на истощение.

Украинский волонтер и экс-ведущий Сергей Притула заявил, что его фонд ориентируется на то, что война не закончится и в 2024 году.