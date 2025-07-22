Война может продолжаться до конца XXI века: аналитик Sky News о будущем Украины

Как долго это продлится? : аналитик Sky News предупредил украинцев о долгой войне / © ТСН

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Война России против Украины может продолжаться до конца этого столетия, возможны лишь кратковременные затишье на фронте.

Такое мнение высказал военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

Кларка спросили, видит ли он конец этой войны в течение следующих пяти лет. Он ответил, что в течение следующих пяти лет возможен только «конец этого раунда борьбы».

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По его мнению, война в Украине может закончиться в течение двух-трех лет, вероятно, с «нестабильным прекращением огня», которое оставит российские войска на месте.

«Но это прекращение огня, как правило, нарушается», — добавляет эксперт.

Кларк напомнил, что сейчас, с 2022 года, фактически идет вторая война России против Украины. Первая началась в 2014 году. Он не исключает, что будет и третий, и четвёртый этап.

«Я думаю, что будет третий и четвертый, если Запад каким-то образом не сможет стабилизировать прекращение огня во втором, что создаст жизнеспособное будущее для Украины без 20% ее территории», — рассуждает аналитик.

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Он отмечает, что «антагонизм, через который Россия хочет захватить Украину», может продолжаться до конца этого столетия. Лучшее, чего может ожидать Украина, это «вооруженный мир», считает Кларк.

«Вполне вероятно, что это (новый этап войны — ред.) может возникнуть в течение следующих 18 месяцев-двух лет. И тогда вопрос о том, как долго это продлится?», — добавил аналитик Sky News.

Ранее Майкл Кларк ответил, сможет ли Украина перейти в наступление в этом году.