"Война может продолжаться годами": Бербок предупредила, что Украине и следующим летом может потребоваться новое оружие

Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от стран-партнеров для защиты своей территории от российских захватчиков.

ФРГ в случае необходимости готова годами поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения, в том числе – поставками тяжелого оружия.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война быстрее закончилась, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут потребоваться новые тяжелые вооружения от ее друзей", — сказала Бербок, цитирующую berliner-zeitung.de.

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Она отметила, что Украина защищает свободу в Европе. Поэтому страны Европы должны поддерживать ее финансовыми и военными средствами.

"Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", — подчеркнула министр.

Бербок предупредила, что мир должен "приспособиться к тому, что эта война может занять годы". Ведь российское правительство, к сожалению, "не оставило своей одержимости покорения Украины и ее народа". Однако "обман президента России о том, что он заберет Украину в кратчайшие сроки", не сработал.

"Мы сделаем все, чтобы это никогда не стало реальностью", – добавила она.

Напомним, Франция и Германия выступают против запрета на выдачу виз россиянам.

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