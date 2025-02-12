Война может продолжаться и в течение 2025-2026 годов: военный эксперт ошарашил прогнозом

Владислав Селезнев призвал украинцев настроиться, что война с РФ может продолжаться в течение 2025-2026 годов.

В Сети ведутся разговоры, что в результате вероятных переговоров между РФ и США война в Украине может заморозиться.

Есть ли возможность, что Россия останавливается и боевые действия прекращаются уже в ближайшее время, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина".

"Буквально на днях я увидел в Интернете исследования некоторых букмекерских контор, утверждающих, что вероятность того, что война между Россией и Украиной завершится в течение следующих 100 суток, составляет 32%. Не слишком много, учитывая обнадеживающие заявления главы Соединенных Штатов", — говорит эксперт.

Селезнев заявил, что остается еще большим скептиком по поводу такого варианта развития событий. "Буквально сегодня я услышал заявление двух заместителей министра иностранных дел РФ, заявляющих, что Россия готова выходить на переговоры с Украиной при условии, что Киев выполнит ряд "домашних задач", — отмечает Селезнев.

Среди этих "задач":

Демилитаризация и так называемая "денацификация";

Освобождение территории Курщины;

Отказ от НАТО.

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Кроме того, Путин и его приспешники требуют, чтобы Украина вывела войска из 4-х областей, которые согласно новой редакции российской конституции "введены" в состав РФ. Речь идет о Луганщине, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Эксперт уверен, что украинское правительство никогда на такие ультимативные условия не пойдет. Следовательно, нечего надеяться, что Путин будет готов пойти на какие-то другие условия или уступки.

"Поэтому я думаю, что война и дальше будет продолжаться. Руководитель ЦПД Коваленко заявил, что война может продолжаться и в течение 2026 года. Я думаю, в этом заявлении есть рациональное зерно, и не стоит рассчитывать, что война закончится в течение трех месяцев. А вот то, что она будет продолжаться в течение всего 2025 года и следующего года – на это нам нужно настраиваться", – подытожил военный эксперт.

Ранее президент Зеленский рассказал, может ли Трамп вынудить Путина согласиться на мир.

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