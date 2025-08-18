Война может продолжиться в любое время: Сырский о вероятном прекращении боевых действий со стороны РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

После прекращения боевых действий со стороны России следует быть готовым, что война может продолжиться в любое время.

Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос, если будет какая-нибудь «заморозка» или прекращение огня, или завершение войны, сколько времени потребуется российской армии для восстановления и подготовки к очередной агрессии, Сырский заявил, что враг сможет восстановиться очень быстро.

«Я верю в мудрость и профессионализм наших дипломатов. Но, несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению россией или решению ею новой. Даже в случае заключения мира или заморозки войны мы должны постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и выводы после детального анализа, создавать самую современную, мощную, высокотехнологичную армию. Я думаю, что враг сможет восстановиться очень быстро», — сказал он.

Сырский подчеркнул, что Украина не должна забыть уроки этой войны.

«Нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину», — сказал он.

Главком напомнил, как было использовано «майское» перемирие: противник банально подтянул артиллерию, свои подразделения беспилотных систем до переднего края, чего он не мог совершить, когда велись активные боевые действия.

«Он (враг — ред.) перегруппировал свои войска и сразу начал активные наступательные действия. То есть мы должны быть готовы к любому развитию событий», — подытожил Александр Сырский.

Напомним, Сырский уверен, что война закончится так, как выгодно Украине, и считает, что для этого нужно наступать на фронте.