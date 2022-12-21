"Война может закончиться через две недели": Пионтковский рассказал, что для этого нужно

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что если партнеры Украины дадут ВСУ оружие, озвученное Залужным, то война может закончиться уже через две недели.

Об этом пишет "Апостроф".

"Залужный четко сказал, какой набор вооружений ему нужен, чтобы война закончилась, грубо говоря, через две недели. Он сказал, что ему нужно для освобождения Мелитополя, а взятие этого города разрезает российскую группировку на юге и обрушивает фронт. В нашем случае предусматривать продолжительность войны очень просто — это определяется масштабом американской военной помощи. И это решает один пожилой и не очень решительный человек, сидящий в овальном кабинете Белого дома", — объяснил Пионтковский.

Заявление Залужного о вооружении для ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что может победить российского врага. Но для этого требуются ресурсы.

"Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеже 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем то, что мне нужно", – сказал он.

Также Залужный уверен, что Россия может повторно пойти в наступление, в том числе и на Киев.

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