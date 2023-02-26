"Война может закончиться хоть завтра": эксперт рассказал, что ускорит победу Украины

Военный обозреватель Давид Шарп заявил, что война против Украины может закончиться "хоть завтра", если в России сменятся власти.

Об этом он сказал в эфире "Апостроф TV".

Давид Шарп рассказал, что есть два сценария окончания войны. Первый – это победа на поле боя и выход ВСУ на границы 1991 года. Это можно реализовать, если Запад и дальше будет оказывать Украине военную помощь и увеличит ее объемы. Второй – это смена власти в России.

"Если в Москве сменится власть, то война может закончиться завтра без всякого выхода к границам. С другой стороны, даже при тяжелых поражениях российской армии, если Путин останется у власти, он может упорствовать и продолжать войну, ведь это для него выживание. Для полной абсолютной победы на поле боя сейчас далеко. Нужно смотреть в глаза правде, но потенциал безусловно есть", — пояснил Давид Шарп.

Война России против Украины

Россия еще в 2014 году оккупировала украинский Крым и части Донецкой и Луганской областей. Однако РФ и этого было мало, поэтому 24 февраля 2022 года диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины". В тот же день российская оккупационная армия ракетами обстреляла Украину и двинулась на наше государство с востока, юга и севера.

В Украине от 24 февраля введено военное положение и общая мобилизация. Наши защитники освободили от оккупантов северные области и провели успешные контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях.

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