"Война может закончиться хоть завтра": генерал Ходжес удивил заявлением

По словам американского генерала, Путин может сказать "хватит" и закончить войну за один день, но прямо сейчас этого не произойдет.

Война России против Украины может быть окончена на следующий день после того, как кремлевский диктатор осознает, что ему не удастся ни победить, ни заставить Украину согласиться на невыгодные условия мира.

Такое мнение высказал военный аналитик, экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "24 Каналу"

Он подчеркнул, что буквально завтра этого, конечно, не произойдет. Пока что война будет продолжаться, так как Путину плевать на потери. Впрочем, еще до конца года он может столкнуться с большими проблемами и задуматься о прекращении боевых действий.

По словам Ходжеса, сейчас, вероятно, кремлевский диктатор считает, что администрация Трампа настолько хочет закончить войну, что согласится на договоренность, невыгодную Украине.

"Пока он не поймет, что такого не будет, думаю, он будет продолжать войну, потому что потери на поле боя для него ничего не значат", – отметил генерал.

По его мнению, если экономика Россия будет падать и дальше, то во второй половине 2025 года Путин наконец почувствует давление изнутри, которое ему не удастся игнорировать.

"Война закончится хоть завтра, если Путин скажет: "Я больше не могу этого терпеть, я не могу победить, мы слишком много потеряли, экономика в ужасном состоянии, моему народу это надоело, и мы уходим отсюда". Он не собирается этого делать, конечно. Но война может закончиться в тот день, когда Путин скажет: "Ладно, все закончится"", – объяснил Бен Ходжес.

Тогда, считает Ходжес, Кремль сменит свои нарративы, а оккупационные войска начнут отходить со своих позиций. Он добавил, что война – это не только собственно боевые действия, но и "испытание воли и логистики". И стороны вооруженного конфликта продолжают биться, пока одна из них не скажет "хватит".

Напомним, Ходжес оценил, что переломит ход войны в Украине. По его мнению, оружие не является решающим.

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