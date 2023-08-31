Война может закончиться и в 2023 году — Зеленский назвал условия

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины может закончиться и в 2023 году, однако при определенных условиях.

Об этом он сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

Президент Украины считает, что окончание войны в 2023 году зависит от успехов ВСУ на фронте.

"Война может завершиться и в этом году. Все зависит от нескольких компонентов. Если у нас будет продвижение на поле боя, мы будем давить на них и полностью сломаем их моральный дух, то мы можем и не представлять до конца, что произойдет. Пример Херсона показал, как они выводили 40 тысяч человек. Они бежали быстро, стремительно, бросали технику", – сказал президент.

Он отметил, что после таких событий мир должен быть на стороне Украины и поддержать "формулу мира". В то же время Зеленский пояснил, что существует ряд факторов, которые будут влиять на ситуацию на фронте.

"Это может быть и в следующем году: замедление процессов на фронте, блэкауты в Украине. Каждые такие вещи убивают возможности политического урегулирования войны. Потому что снова приближается зима, Россия может поступать так, и такие шаги могут изменить положение полностью. Тогда Россия постоянно будет в процессе получения различных ответов от Украины", - заявил президент.

Напомним, Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок, если выборы будут во время войны.

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