Война может закончиться к концу 2023 года: Фейгин назвал, что для этого нужно

По его мнению, к концу 2023-го года могут начаться переговоры и закончиться активная фаза боевых действий.
У России нет ресурсов и резервов, чтобы вести войну в Украине в такой интенсивности на протяжении нескольких лет.
Такое мнение высказал российский журналист и правозащитник Марк Фейгин.
"Нет такого резерва, нет такого ресурса, как минимум у Москвы, да и у сторон других, чтобы вести эту войну годы в такой интенсивности. Не в состоянии вынести ее ритма ни одна из сторон и украинской тоже тяжело. Поэтому я не считаю, что война в принципе на годы затянется, потому что ресурс будет гораздо раньше исчерпан", – говорит эксперт.
По его мнению, к концу 2023-го года могут начаться переговоры и закончиться активная фаза боевых действий. Фейгин не исключает, что ситуация на фронте станет на нечто похожее, что было с 2014-го года на линии разграничения на Донбассе.
"Главный аргумент – это то, что в Америке на следующий год будут выборы. Байден, прямо скажем, не в идеальном состоянии. Для того, чтобы ему остаться на следующие 4 года, ему нужно продемонстрировать невероятный результат. Он его может продемонстрировать в победе в Украине и продать это своему американскому обществу", – подытожил правозащитник.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полное видео с Марком Фегиным: ФЕЙГИН: война закончится к концу 2023 года
Ранее ТСН.ua собрал мнения украинских и западных политиков и военных, закончится ли война в этом году.
Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер считает, что война в Украине может никогда не закончиться.
Также известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН рассказал, как закончится война в Украине.
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