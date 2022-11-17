Война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать – Подоляк

Подоляк предположил, что война в Украине может закончиться автоматически с утратой оккупантами какого-то крупного города, например, Луганска, который находился под оккупацией восемь лет.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться раньше, чем ВСУ все освободят военным путем.

Об этом советник ОП сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

В частности, Подоляк прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о невысокой вероятности военной победы Украины в войне, которая определяется как изгнание россиян со всей территории, включая Крым.

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"Я напомню просто 24 февраля, когда говорили, что вероятность того, что Украина выстоит, равна 0%. Сегодня закончились девять месяцев этой войны и Украина находится в фазе контрнаступления, эффективного продвижения по деоккупации своей территории. Поэтому мне кажется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить — маловероятно, велика вероятность того или иного события. Но события — это конкретные действия на линии фронта и это конкретные поставки военных способностей", — рассказал советник главы президентского офиса.

Он подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте и прокомментировал, возможна ли полностью военная победа государств в войне.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть немного иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области или падет большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы – и в политических. элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено оно по факту того, что Россия проиграла войну", – пояснил Подоляк.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал, что не знает, когда закончится война в стране, однако отметил, что "растягивать мы не заинтересованы".

Ранее президент назвал освободительную операцию ВСУ в Херсоне переломным моментом в войне.

По оценкам экс-командующего войсками США в Европе, генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, уже к концу 2022 года ВСУ могут освободить захваченные Россией после 24 февраля территории, а к лету 2023 года – деоккупировать Крым.

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