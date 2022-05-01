Война может занять месяцы: Фейгин прогнозирует, когда закончатся боевые действия в Украине и что на них может повлиять

Война на Украине может растянуться на месяцы.
На это могут повлиять несколько факторов, среди которых: военные мощности РФ и готовность Европы "давить" на Россию экономически.
Об этом сообщил общественный деятель, юрист Марк Фейгин.
По его словам, вопрос того, когда закончится война в Украине, зависит от “сопротивления России".
“Так как ленд-лиза нет, и надежда только на собственное производство. Последнее, мягко говоря, буксует, потому что нет составляющих, их отказался поставлять даже Китай. Я рассчитывал бы на месяцы, но не на годы. В России закончатся ресурсы, ракеты, авионики для самолетов, двигатели для танков. Кстати, двигатели для ракет производили в Украине, об этом знают немногие”, — подчеркнул Марк Фейгин.
Он также добавил, что на РФ нужно продолжать экономически давить Европе. Потому что уже сама РФ на пороге войны.
“Если начнутся проблемы внутри и нечем будет платить зарплату – вспыхнет в стране. Война – это очень дорого. Им будет сложно, нужно строить СПГ-терминалы. Многое придется сделать, это правда. Но без этого нельзя достичь конечного результата, поскольку если эмбарго на нефть и газ введут, то Россию стремительно догонит крах”, — подчеркнул общественный деятель.
Напомним, что российские военные пытались полностью захватить Рубежное и Попасное.
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