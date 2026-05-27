Украина готовится еще к 2-3 годам войны: Зеленский дал поручение - The Economist

Война в Украине

Украина готовится к сценарию, при котором война с Россией может занять еще два-три года. По данным источников в украинском правительстве, президент Владимир Зеленский уже поручил планировать действия государства именно с учетом такого горизонта.

Об этом говорится в материале The Economist.

В начале года мирные переговоры при посредничестве США какое-то время выглядели как шанс на тяжелое соглашение. Речь шла о возможности, когда Украина могла бы отступить от части Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Однако Владимир Путин так и не согласовал конкретное предложение, а сам вариант сейчас уже не рассматривается серьезно.

22 мая США заявили о прекращении своего участия в переговорах. Некоторые оптимистические источники не исключают, что консультации могут возобновиться летом. Впрочем, более вероятным называют сценарий, при котором боевые действия будут продолжаться, пока одна из сторон не исчерпает ресурс для продолжения войны.

Сколько Россия сможет воевать

Точка, после которой Россия уже не сможет поддерживать нынешний темп войны, остается неизвестной. В то же время, ее слабые места уже заметны: рост недовольства, стагнация экономики, давление санкций и украинские удары по российской территории.

По оценкам, российский бюджет частично поддержал высокие цены на нефть, связанные с войной с Ираном. Это может принести Москве дополнительные 60 миллиардов долларов 2026 года. Однако неизвестно, как долго Кремль сможет удерживать такую модель.

Один из украинских дипломатов сравнил нынешнюю ситуацию с Германией 1918 года, которая после весеннего наступления в конце концов потерпела крах.

"Мы стали достаточно похожими, хотя риски у нас разные. Кто упадет первым или что будет, если ни один из нас не упадет, - этого сейчас никто не может сказать", - отметил дипломат.

Завершение войны в Украине

Напомним, на днях состоялась закрытая встреча руководства государства с фракцией «Слуга народа», в ходе которой участники обсуждали сценарии завершения войны, экономические вызовы и стратегические приоритеты.

По словам депутатов, на встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил о больших надеждах завершить горячую фазу войны до ноября этого года, воспользовавшись текущим преимуществом на фронте, но исключительно при условии предоставления гарантий безопасности.

