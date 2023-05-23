Война может завершиться еще до конца 2023-го разгромом России: генерал США назвал, что для этого нужно

Американский генерал в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что война в Украине может завершиться еще в этом году, а Россия будет побеждена.

Но для этого западные союзники должны предпринять ряд шагов. Какие именно, говорится в колонке Ходжеса в The Daily Telegraph.

Ходжес призывает Запад дать украинцам оружие, необходимое для победы в войне.

"Отсутствие ясности по поводу нашей цели, особенно в Белом доме, мешает эффективным действиям. Если мы просто решим, что хотим победы украинцев, тогда будем действовать соответственно, Россия будет побеждена и изгнана с украинской территории", — убежден генерал.

Тактическая ракетная система ATACMS

Ходжес объясняет, что баллистическими ракетами ATACMS можно стрелять из РСЗО HIMARS.

"В настоящее время украинские HIMARS имеют на вооружении управляемую реактивную систему залпового огня (GMLRS), которая может поражать цели на расстоянии до 90 км, ATACMS может достигать 300 км. Один ATACMS вставляется в тот же слот, который занимает шесть GMLRS", – говорит он.

Генерал уверен: благодаря ATACMS украинцы "поддадут высокоточному огню каждый квадратный сантимент оккупированной территории, включая весь Крым".

Крым – решающий

"Крымский полуостров является решающим пределом этой войны. Бахмут сравнительно неважен. Пока Россия оккупирует Крым, Путин контролирует Азовское море и угрожает Одессе. Военно-морская база в Севастополе позволяет Москве контролировать доступ Украины к мировому океану и судоходным путям. Крым также важен материально- техническим маршрутом для путинских сил на юге страны, поскольку боеприпасы, техника и подкрепление могут перемещаться на полуостров через Керченский мост, а затем дальше к линии фронта", – объясняет Ходжес.

Он отмечает, что будущий мир, по которому Россия продолжит удерживать Крым, будет поражением для Украины.

"Нация не сможет восстановиться, если ее фактически осаждать. Это будет иметь последствия для всей Европы, поскольку миллионы беженцев могут не вернуться домой, если Украина не сможет восстановиться", – предупреждает американский генерал.

Резервы Украины

"Зеленский и его генералы совершили чрезвычайный подвиг. В то же время, когда россияне вели бои вокруг Бахмута, украинское верховное командование сумело устоять перед соблазном прислать подкрепление. Это потребовало стальных нервов, но позволило собрать большое количество боевой мощи", – говорит Ходжес.

По его информации, сейчас есть в ВСУ три бригады, оснащенные западными танками и другим оружием, и еще несколько с оригинальной украинской или трофейной российской бронетехникой, готовые к атаке.

Истребители F-16

Для поддержки этих бригад необходимы западные истребители F-16, считает Ходжес.

По его словам, российская авиация оказалась гораздо менее эффективна, чем думали на Западе.

"Одно можно сказать точно: мы постоянно переоцениваем, сколько времени нужно украинцам, чтобы освоить новые техники и применить новое оружие. Вскоре украинцы смогут прикрывать свое наземное контрнаступление как собственными, так и западными самолетами. Им не понадобится много времени, если они получат соответствующие средства", – отмечает генерал.

F-16 будут на вооружении ВСУ уже осенью

Беспилотники Gray Eagle

Еще одним видом вооружения, которое нужно ВСУ, являются американские беспилотники Gray Eagle.

"Gray Eagle может нести четыре ракеты Hellfire, каждая из которых может уничтожить танк или другую бронированную машину", – пояснил Ходжес.

Максимальная продолжительность полета Gray Eagle – 30 часов / Фото: Associated Press

Как будет происходить освобождение украинских территорий

"Имея эти средства, Украина сможет совершить штурм и перерезать сухопутный коридор, полосу прибрежной территории, соединяющую Россию и Крым. Из ATACMS наступающие украинцы смогут нанести удар по Севастопольской военно-морской базе и авиабазе Саки, выбив россиян. Возможно, было бы смысл оставить Керченские мосты по крайней мере на время, поскольку это позволит россиянам уйти: если, с другой стороны, Путин использует мосты для укрепления, их можно будет уничтожить", – рассуждает Бен Ходжес.

Он признает, что вытеснение российских окупантов из Крыма будет непростым, но с возможностью наносить точные удары по всей территории полуострова, когда российская авиация и морская сила будут оттеснены, это можно сделать.

"Когда Крым находится в руках Украины, я не верю, что у Москвы будет желание продолжать борьбу за остальные части оккупированной Восточной Украины. Донбасс был важен прежде всего как плацдарм для соединения с Крымом. Войну можно выиграть и завершить в этом году, но только если мы, жители Запада, согласимся, что этого хотим, и начнем так поступать", – подытожил генерал Ходжес.

Ранее американский генерал Бен Ходжес показал план и карту освобождения Крыма. Также он оценил, может ли Путин применить ядерное оружие в Украине.